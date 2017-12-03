Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (3 ARALIK 2017)

BAŞINIZA NELER GELECEK?

BUGÜN Merkür, Yay burcunda gerilemeye başlayacak. Seyahat, yüksek eğitim, davalar, yabancılarla yapılacak işler, yurtdışı bağlantılı konular, medya ve ticaret alanlarında iletişim sorunlarına açık olabiliriz. Bugün İkizler burcunda yaşanacak dolunayı da işin içine katarsak sıcak günler bizi bekliyor. Aldanmalara ve hayal kırıklıklarına açık olacağız. Elimize geçen bilgileri iyi değerlendirmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, iletişimsel konularda hassaslıkları getirebilir. Yabancılarla yapacağınız işlerde şartları inceleyin. Yeni anlaşmalardan kaçının.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Ortada bir para meselesi dönebilir veya beklediğiniz bir para biraz gecikebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birbirinizi yanlış anlama gibi etkiler olabilir. Sorumluluklarınızdan kaçmayın ve sizi bunaltmalarına izin vermeyin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki oluşumlarda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor. Önemli kararlardan kaçının.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize dikkat edin. Ortaklaşa para konularında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Merkür aşk hayatınızda gerileyecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Merkür ev ve aile alanlarınızda gerileyecek. İletişim sorunlarına dikkat!

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancılarla yapılacak işlerinizde hassaslıklara açıksınız. Alacağınız haberlerin doğruluğunu kontrol edin. İletişiminizde dikkatli olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ortaya çıkacak bir borç veya ödeme sizi zorlayabilir. Parasal yatırımlarınızda yanılgılara açık olabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde ve evlilik hayatınızda hassas kararlara açık olmalısınız. Yanlış anlaşılmalara ve kendinizi yanlış ifade etmemeye özen gösterin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda işinizde çok önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Anlaşmalara imza atmamalı, önemli girişimlerden kaçınmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız öne çıkabilir. Varsa çocukla ilgili oluşumlar gündeminizde yer edecek. Para harcamalarınızda yanılgılara dikkat etmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda aldığınız kararların doğruluğunu sorgulayabilirsiniz. Merkür gerilemesini iş ve kariyer alanlarınızda yaşayacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

hande kazananova

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