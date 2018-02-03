BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür-Mars olumlu açısıyla fikirlerimiz ve düşüncelerimiz için kolaylıkla ve gönül rahatlığıyla harekete geçebiliriz. Eyleme geçmenin giderek daha çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. Paylaşmaktan çekinmeyeceğimiz fikirlerimiz ve aklımıza gelenler bizi hızlandıracak, eyleme geçmemizi sağlayacak. Önemli işlerimiz için bugünün enerjisinden faydalanmaya özen gösterelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlarla paylaşımlarınız artacak. İş hayatınızda kendinizi oldukça güçlü ve etkin hissedebilirsiniz. Keyfiniz yüksek olacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda verimli bir şekilde hareket edeceksiniz. Bugün, sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız programlar keyfinizi artıracak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaktaki akrabalarınızla görüşmeleriniz artabilir. Kararlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Aile hayatınızda yapılması gerekenleri halledeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi iyi organize edecek ve kafanızdaki planları hayata geçireceksiniz. Özellikle iletişime dayalı işlerinizde hayat size gülümseyecek.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda alacağınız kararları, sevdiğiniz insanla beraber uygulayacaksınız. Aileniz için yapacağınız harcamalar ön planda olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizi uygulamaya koyabilirsiniz. İletişiminiz yüksek olacak. Çevrenizdeki insanlar sizi memnun etmek için ellerinden geleni yapacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizi eyleme dökeceksiniz. Özel hayatınızda da iş alanlarınızda da bu aralar şanslısınız. Karşınıza gelecek fırsatları değerlendirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızla ilgili fikirlerinizi uygulamaya dökebilirsiniz. Sosyal çevrenizle hayatınızı renklendirecek, eğlenceli ortamlarda bulunacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, şansınız çok yüksek olacak. Göz önünde olacağınız ortamlarda çok keyifli vakit geçireceksiniz. Günün doya doya tadını çıkarın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki fikirleri gözden geçirip harekete geçebilirsiniz. Değişik ve farklı yerlerde, insanların arasında kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uygulamak istediğiniz fikirleri devreye sokabilirsiniz. Çevrenizle önemli görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olun.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size ilham veren fikirlerinizi, toplum önünde gösterebilirsiniz. Özel hayatınızdaki kişiden yapacaklarınız için destek almak isteyebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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