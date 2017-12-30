BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün öğlen saat 11.30’a kadar Ay, boşlukta olacağından yılbaşı planlarımızı öğleden sonra tasarlamaya özen gösterelim. Günün ikinci yarısında hareketli, hızlı ve enerjik hissedebiliriz. Yakın çevremizle iletişimimizi artırabiliriz. Bazı planlarımız üzerimizde stres yaratabilir. Akşam saatlerinde daha rahat etkiler altında olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, eğlenceli ve keyifli bir gün olabilir. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz aranızdaki ilişkiyi güçlendirecek. Gün içinde iletişime dayalı işlerinizde kolay tatmin olamayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yabancı ortamlarda bulunabilir veya seyahatlerde kendinizi mutlu edebilirsiniz. Özellikle sosyal ortamlarda parasal konularda çok dikkatli olmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aktif ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Alışveriş yaparken veya gezerken çok para harcamamaya özen gösterin. Kafa dalgınlıkları sizi en çok iş alanlarınızda zorlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla paylaşacakçok şeyiniz var. İşlerle ilgilenmek yerine keyifli vakit geçirmek isteyeceksiniz. Dışarıdan alacağınız haberlerde yanılma payına karşı dikkatli olun.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız ve grupsal toplantılar önem kazanacak. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ve kısa vadeli planlarda bulunabilirsiniz. Yersiz takıntılarınızdan uzaklaşın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamlarınıza vakit ayırmak istemeyebilirsiniz. Bugün, aile bağlantılarınız duygusal açıdan sizi zorlayabilir. Özel hayatınızda da bazı sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlerde kendinizi ortaya koyacaksınız. İş hayatınızda dalgınlıklara dikkat edin. Kafanızda büyüttüğünüz bazı konular kolay mutlu olmanızı engelleyebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruhsal konulara ilgi duyacaksınız. Ortak parasal işlerinizde yanıltıcı etkilere karşı dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizle ve ailenizle birlikte vakit geçirmek önem kazanacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla beraber renkli programlar yapabilirsiniz. Duygusal yetersizlikleriniz, özel hayatınızda sizi zorlayabilir. Aile ortamlarınızda kolay demoralize olabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdikleriniz dolaşmak ve alışveriş yapmak için sizi kandırabilir. Bitmemiş veya tamamlanmamış işler ruhunuzu sıkabilir. Sorumluluklarınız bugün size çok ağır gelebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata aşkla bakacaksınız. Çocuğunuz varsa onunla ilgili uğraşılarınız artabilir. Sosyal ortamlarda yapmak zorunda olduğunuz işler gözünüzde büyüyebilir. Telaşa kapılmamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz için alışveriş yapın ve eksikliklerinizi tamamlayın. Bugün, evde miskinlik yapmak hoşunuza gidecek. Bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. Kafa dalgınlıklarına dikkat etmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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