HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA Ay Balık burcundayken, biraz duygusal, kararsız ve dağınık etkilerle başlayabiliriz. Kendimizi hayatın akışına bırakmaya özen gösterelim. Cuma günü yardımsever ve sevecen etkilerle güzel dayanışmalar içine girebiliriz. Cumartesi günü oluşacak dolunay, maddi konularda önemli duygusal sonuçları karşımıza getirebilir. Bir yandan da ilişkilerimizde kolay tepki vermeye açık olabiliriz.
Pazar günü Merkür, Yay burcuna geçecek. İletişimimizde daha rahat bir üslup sergilemeye başlayacağız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardım edeceksiniz. Kendi hayatınız için önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Bugün geçmiş değerlendirmeleri ön planda olacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi eğitmek ve geliştirmek için çok uğraşıyorsunuz. Bu uğraşılarınızın karşılığını en çok bire bir ilişkilerinizde göreceksiniz. Arkadaşlarınıza yardım etmek öne çıkabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş bitiriciliğinizi, ortak para alanlarınızda gösterebilirsiniz. Kalabalık yerlerde bazı işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bugün karşınıza çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkularınızı sevdiğiniz insana göstermek sizin için önemli olabilir. Sahiplenilmek çok hoşunuza gidiyor. Bugün partnerinizle birlikte gezilere ya da seyahatlere çıkabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız ya da eviniz için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Parasal konuları gözden geçirerek adım atacaksınız. Haftanız ortak ödemelerinizle başlayabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda partnerinizle ve çevrenizdeki insanlarla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız güzelleşebilir. Sevdiğiniz insanı düşünerek hareket edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz için yapmanız gerekenler bugün sizi çok huzurlu ve mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilirsiniz. Bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle güçlü irtibat sağlayan veya iyi anlaşan insanlara krediniz sonsuz. Yakın çevrenizle paylaşımlarınız artacak. Gerçekçi adımlar en çok önem vermeniz gereken konu olmalı.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde dinlenmek veya evinizde miskinlik yapmak isteyebilirsiniz. Para gücünüzün iyi olması size kendinizi daha iyi hissettirtecek. Arkadaşlarınızdan duyacaklarınız var.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz arkadaşlarınıza karşı oldukça bonkör ve sevecensiniz. Onlar da sizin güçlü yapınızı seviyorlar. Yakın çevrenizdeki insanları düşünerek hareket etmek isteyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sahip olduklarınız ve olacaklarınız bugün sizi yakından ilgilendirebilir. Başka insanlara yardımcı olmak ve güçlü yapınızla hareket etmek isteyeceksiniz. Herkes sizden etkileniyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzel planlarınızı yakın çevrenizdeki güçlü insanlardan alacağınız önemli tekliflerle ortaya koyacaksınız. Bu hafta başı, eğlenmek ve hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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