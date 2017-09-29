KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Merkür, Terazi burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca aşk hayatınız üzerine konuşmaya meyilli olacaksınız. Ortak hareket etmek ve anlaşmak ön planda olacak. Ortaklaşa iş yapanlar, kendilerini geliştirecekleri bir dönem içindeler.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızdaki görüşmeleriniz artacak. Kendinizi iş alanlarınızda göstermek ihtiyacında olacaksınız. Beraber çalıştığınız insanların sorunlarına çözüm bulacaksınız. Sağlıkla ilgili kontrollerinizi yaptırabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 2 hafta boyunca aşk hayatınızda konuşmalarınız artabilir, aşkı yaşamak ön plana çıkabilir. Çocuklarınız varsa onlarla iletişiminiz güçlenecek. Sorunlarınız varsa çözümleri rahatlıkla elde edeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu birkaç hafta boyunca ev ve aile hayatınızdaki konuşmalarınız hızlanabilir. Ailenizle ilişkilerinizi güçlendirmek için olumlu bir dönem olacak. Ev alım, satım, kiralama ve emlak işlerinizi bu döneme denk getirmenizde yarar var.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre konularınızda iletişiminiz kuvvetleniyor. Satış, pazarlama ve ticaret alanlarında becerileriniz, konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir. Akrabalarınızın veya kardeşlerinizin sorunlarına çözümler bulabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi alanda kafanız iyi çalışacak. Parayla ilgili konularda görüşmelerinizi hızlandırabilir ve bu alandaki becerinizi kullanabilirsiniz. Önemli anlaşmalar gündeme gelebilir. Ticaretle uğraşanlar için olumlu bir dönem olacak

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle ilgili alanlarda konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Kendinizi rahat ifade etmeye başlıyorsunuz. Zihinsel konular, fiziksel oluşumlardan daha önde olacak. Özel yaşantınızda sizi zorlayan durumları gözden geçirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önünüzdeki 2 hafta boyunca geçmişi anabilir, yaptıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Başkalarına yardım etmek ön planda olacak. Sır saklamayı ve biraz gizemli davranmayı benimseyeceksiniz. Dedikodulara dikkat etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik konular gündeminizde olacak. Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle ilgili paylaşımlarınız artacak. Toplum içinde kendinizden bahsetmek öne çıkabilir. Arkadaşlarınız sizden özel bir ilgi bekleyebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer alanlarınızdaki uğraşıları- nız ve becerileriniz artacak. Bu 2 haftalık süreçte önemli iş anlaşmaları gündeme gelebilir. Kendinizi anlatabilir, iş ortamınızda güçlü iletişiminizle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi öne çıkarmayı sevecek, konuşmalarınızda kendi düşüncelerinizden bahsedeceksiniz. Tanımadığınız yerler ve ortamlar öne çıkacak. Seyahat, yabancı ortaklı işler, hukuk, eğitim ve ticaret hayatınız renklenebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı ödemeler ve harcamalar alanlarınızda fikirlerinizi ortaya koyacaksınız. Vergi, prim, nafaka, miras ve banka konuları önde olacak. Gizemli konular ve hayatın anlamı gibi önemli sorular kafanızı meşgul edebilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN