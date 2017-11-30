Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (30 Kasım 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BU gece saat 23.35’e kadar Ay, Koç burcunda ilerliyor. Gün içinde fikirlerimizi uygulamaya koyarken bazı engellerle karşılaşabiliriz. Anlık duygu değişimlerimizle etrafımızdaki insanları şaşırtmamız mümkün. Can sıkıntısı ve ruh halimizin çok çabuk değişmesi riski ve cüretkâr davranışları beraberinde getirebilir. Önemli durumlar karşısında empati yaparak, başkalarının yerine kendimizi koyarak, karşı tarafı düşünerek hareket etmeye çalışalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi özgürce ifade etmek istiyorsunuz. Geleceğinize yönelik adımlarınız önemli olacak. Özgürlük duygunuz yüksek çalışabilir. İşlerinizi kendi yöntemlerinizle halledeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, duygusal olarak alıngan davranışlar sergileyebilirsiniz. Sezgileriniz iyi çalışacak. Bu aralar hayatın size göstereceği olasılıkları hayatınıza geçirmeye çalışmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel gelişmeler içindesiniz. Bir organizasyonda bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Sosyal ortamlarınızda enerjinizi kontrol etmeniz zor olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde ön plana geçmek isteyeceksiniz. Özel yaşantınızda sevdiğiniz insanla aynı fikirde olmayabilirsiniz. Bugün, özellikle aile içi dengeleri korumanız şart.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İdeallerinize yönelik bir gün geçirebilirsiniz. Tanımadığınız insanlara karşı yoğun bir sorumluluk hissiyle hareket edeceksiniz. Kafanız, zihinsel konularla meşgul olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Banka, kredi, faiz veya vergi ödemeleriniz gündeme gelebilir. Aile ortamlarınızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Maddi konularda kendinizi frenlemeye çalışmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınız aktif olacak. Ev hayatınızda aynı zevkleri paylaşmadığınız partnerinize hayatı dar etmeyin. Yakın çevrenizle beraber yapacağınız güzel planlara odaklanın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapamadığınız veya tamamlayamadığınız işler için çevrenizi suçlamaktan vazgeçin. Sağlığınıza gereken özeni göstermeye çalışın. Bu aralar fazlasıyla gergin olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Eğlenceli yönlerinizi yeniden keşfedebilirsiniz. Çok para harcayabilirsiniz. Bu aralar arkadaşlık ilişkilerinizi dengelemelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle veya ailenizle ilgili konular ön planda olacak. Olayları dışarıdan gözlemlemeyi tercih etmelisiniz. İş alanlarınızdaki gerginlikler aile hayatınıza sıçrayabilir, dikkatli olun!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre konularına ilgi göstereceksiniz. Anlık duygusal değişimleriniz çevrenizdeki insanları şaşırtabilir. Gerginliklerinizi yakın çevrenize ve iş ortamlarınıza taşımamaya çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda kendinizi güvende hissetmiyor ve “Her an her şey olabilir” diye düşünüyorsunuz. Bu alandaki gerginliklerinizi kontrol etmeli, başkalarına yansıtmamalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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