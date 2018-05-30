BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN ilgi alanlarımızı belirleyen Merkür, İkizler burcuna geçiyor. İletişimimiz hızlanabilir. Önümüzdeki 2 hafta boyunca iletişimimizde mantıklı, becerikli ve çözüme yönelik davranışlar sergileyebiliriz. Sosyal olma, kalabalığa karışma ihtiyacımız artabilir. Konuşmak, kendimizi ifade etmek, farklı konulara odaklanmak önem kazanabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Merkür, pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat hareket etmenizi sağlayacak. İletişiminiz güçlenecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda becerilerinizi ortaya koyarak çözüm bulabilirsiniz. Bu dönemde ticarete ve paraya dayalı önemli iş anlaşmaları ortaya çıkabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İfadeniz rahatlayacağından artık plan ve projelerinizi dillendirebilirsiniz. Bugünden itibaren aklınızdaki konularda rahatlıkla harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli planlarınız varsa 2 hafta boyunca harekete geçmemelisiniz. Bu süreçte kendinizi dinlemek ve olayları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda ve davetlerde yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanınızda kendinizi rahat ifade edeceksiniz. Sorunlar karşısında rahatça çözümler bulacaksınız. Birden fazla konuyla uğraşmanız gerekebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarınızda iletişiminiz hızlanacak. Önemli iş görüşmeleri gündeme gelebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kredi almak, banka işlerinizi halletmek, sigorta ve vergi konularınızı gözden geçirmek için uygun bir süreçtesiniz. Gizemli konular ilginizi çekecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Problemleriniz varsa çözüm bulmak üzere harekete geçebilirsiniz. İlgi odağınız daha çok partneriniz olacak. Kontratlar gündeminize gelebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşiniz konusunda becerilerinizi geliştirebilir, etkili iletişiminizle iyi işler çıkarabilirsiniz. Sağlığınızı gözden geçirmek için de uygun bir süreçtesiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda duygularınızı dile getirebilir, sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Spora ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile büyüklerinizle iletişiminiz hızlanacak. Emlak alım, satım veya kiralama gibi işlemleriniz varsa, bu dönem bunları yapacak ortamları bulacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER