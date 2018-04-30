HAFTAYA BAKIŞ
Bugün sabaha karşı 02.58’te devreye giren Akrep burcundaki dolunay, ortaklaşa parasal konularda, ödemeler alanında, değişim ve dönüşümü sağlamamız gereken noktalarda etkili olacak. Affetmek bizi birçok duygu yükünden kurtarabilir. Hırslarımızı iyi kontrol etmeli, bizi kriz anlarına çekecek duygusal travmalardan uzak durmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; orijinal, akıllı, iletişimci, uzağı gören, zeki ve sosyal bir insansınız. İş ve ticaret hayatınızda oldukça başarılısınız. Uzağı gören yönünüzle tehlikelerden ve zorluklardan kolaylıkla sıyrılıyorsunuz. Akrabalarınızdan veya kardeşlerinizden kazançlarınız olabilir. Bu sene, özel hayatınıza daha fazla önem vereceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay, ortaklaşa parasal konulara dikkatinizi çekecek. Hesaplarınızla ilgilenebilirsiniz. Elinize geçecek bazı kaynaklarla kariyerinizde istediğiniz sonuçları yaratabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize çok odaklı olduğunuz bu dolunayda özel hayatınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz insanla, partnerinizle bağlantılarınızı daha fazla kuvvetlendirmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlıkla ve işle ilgili konularda önemli kararlara açık olacaksınız. Bu alanlara harcayacağınız paranın iyi sonuçlar doğurduğunu görebilirsiniz. İş hayatınızda güzel gelişmeler var.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik şekilde gelişen ilişkilerin içinde sizin aşk hayatınız da hız kazanacak. Spekülatif ve sanatsal işlerinizde de son derece önemli sonuçlar karşınıza gelebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile konularına eğilebilirsiniz. Aile hayatınızda birkaç gün boyunca hassasiyetler ve stresler oluşabilir. Buna rağmen aile ortamlarınızda keyfiniz yüksek olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım ve medyayla ilgili konularda önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlardan etkili destekleriniz olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinize bir para geçebilir ya da parasal konularda çeşitli hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Alacak-verecek dengesini iyi oturtun. Aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayati kararlar devrede olabilir. Sevdiğiniz insanın hayatındaki değişimler yüzünden, siz de hayatınızdaki birtakım olayları değiştirmek durumunda kalabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda beklenmedik oluşumlar cereyan edebilir. Kendinizi hiç olmadık durumların içinde bulabilirsiniz. Tüm bu olaylar esnasında derin bir rahatlama duyacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda hassaslıklar yaşamaya meyillisiniz. Sorunları çok büyütmeyin. Özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasında kalmamaya özen gösterin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde hızlı ve beklenmedik duygusal konular oluşabilir. Aniden önemli bir iş devreye girebilir. Bu dolunayda, anne tarafınızın hayatında da önemli olaylar cereyan edebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay; seyahat, eğitim, hukuksal işler ve yabancılarla yapılacak ortaklaşa işler alanınızda gerçekleşecek. Uzak çevrenizden alacağınız haberler sizi mutlu edebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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