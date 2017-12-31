BAŞIMIZA NELER GELECEK?

2017’NİN son gününde Ay, İkizler burcunda dolaşıyor. Oldukça aktif ve hareketli bir gün geçireceğiz. Daha çok kısa vadeli planlara yönelebiliriz.

Özellikle sabah saatlerinde kararsızlıklarımız yüksek olacak. Çevremizdeki insanlarla aynı fikirleri paylaşmak pek kolay olmayabilir. Gece saatleri itibarıyla hayata bakış açımız her zamankinden daha esnek ve rahat olacak.

Herkese mutlu yıllar...

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılbaşı gecesini yakın çevrenizdeki insanlarla birlikte ya da kısa vadeli programlarla ve yolculuklarla geçirebi- lirsiniz. İletişiminizi sağlam tutmalısınız. Planlarınızı ve yapacaklarınızı sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Hayatınızda keyfinizi artıracak etkinliklere yer açın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, maddi konular önem kazanıyor. Yakın çevrenizle yapacağınız planlar ve organizasyonlarda harcamalarınız öne çıkabilir. Her zamankinden farklı yerlerde zaman geçirmek istiyorsunuz ama amacınız gitti- ğiniz yer değil, hayatı nasıl karşıladığınız olmalı.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılbaşı gecesinde kendi istekleriniz ve beklentileriniz ön plana çıkacak. Kendinizi önemseyecek ve sevdiklerinizle birlikte planlar yapacaksınız. Maddi konuları kafanıza takmazsanız keyifli ve neşe dolu bir gün sizi bekliyor olacak. Anın tadını çıkarmaya bakın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Nostaljik etkiler altında olacağınız bir yılbaşı gecesi geçireceksiniz. Özel hayatınızdaki insanın ya da ailenizin fikirleri ve istekleri, sizin beklentilerinizin önüne geçebilir. Hızlı ve hareketli yönlerinizle bugünü aktif ve istediğiniz şekilde geçirebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu akşam, sosyal çevrenizle ve yakın arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız planlar devrede olabilir. Sizden farklı insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu aralar kafanıza takılan sorunlardan kendinizi sıyırmanız ve hayatın keyifli yönlerine odaklanmanız gerekiyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılbaşı gecesinde kendinizi kalabalıklar arasında, toplum içinde ya da eşinizin ailesinin yer aldığı ortamlarda bulabilirsiniz. Bu yılbaşında kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Hayata ciddiyetle yaklaştığınız bu dönemde kafanızı biraz rahatlatmanız gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, uzak yerlerde, değişik insanlarla bir arada olabilirsiniz. Siz her ne kadar ailenizle vakit geçirmek isteseniz bile, yılbaşı gecesini eviniz gibi gördüğünüz dış ortamlarda ya da az samimi olduğunuz insanları kendi evinizde ağırlayarak geçirebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunacağınız dış ortamlarda pa- rasal harcamalarınız önem kazanabilir. Güvende olacağınız ve kendinizi iyi hissedeceğiniz yerlere öncelik vermeyi unutmayın. Hayata ilişkin sıkıcı yaklaşımlarınızı, yaşadığınız krizleri fırsata dönüştürerek atlatabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu gece sevdiğiniz insanla, kendi istekle- rinizin dışında, diğer insanların beklenti- lerine göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizi çok mutlu edecek. Geleceğinize yönelik güzel umutlar, hayaller ve beklentiler içindesiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla program yapabilir, yeni yılı büyük planlardansa normal koşturmalarla karşılayabilirsiniz. Bu aralar olayları gözünüzde çok fazla büyütmemek yararınıza olacak. Karşınıza çıkacak önemli fırsatlar bunu rahatça yapabilmenizi sağlayacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılbaşı gecesinde nerede olursanız olun hayata aşkla ve keyifle bakacaksınız. Yeni yıl girişinde belki de piyangonun sahibi siz olacaksınız. Bugün, güzel dileklere ve samimi konuşmalara ihtiyacınız olabilir. Enerjinizi yukarıya taşıyacak yerlerde bulunmaya özen gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni yıla evinizde, dostlarınızla birlikte gireceksiniz. Hayatın tadını çıkarmak istiyorsunuz. Yakınlarınızla yapacağınız konuşmalar sonucunda istediklerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Dinlenmeye zaman ayırmalı, biraz rahatlamak için fırsat yaratmalısınız.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; cömert, dürüst, çalışkan, yetenekli, saygılı ve biraz maddeci bir insansınız. Güçlü iradeniz ve çalışkan yönlerinizle iş hayatınızda çok kolay bir şekilde istediğiniz yerlere gelmeniz mümkün. Çevrenizdeki insanlardan büyük sevgi ve saygı göreceksiniz. Bu sene, iş alanlarınızda güzel şanslar karşınıza gelebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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