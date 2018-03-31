BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız hayattan beklentileriniz çok yüksek ama sizde istediklerinizi gerçekleştirecek enerji ve yetenek mevcut. Sezgileriniz ve gerektiği yerde devreye giren mantığınız hayatınız boyunca size yol gösterecek. Bu sene, özel ilişkilerinizde önemli kararlar alacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oluşan dolunay, sizi özel hayatınızda önemli kararlar almak durumunda bırakabilir. Sevdiğiniz insanın hayatındaki olaylar sizi de etkileyebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın ritminde hızlanmalar oluşabilir. Kendinizi fazla zorlamanız bel ve kalça bölgesi sorunlarına neden olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde vakit geçirmeniz kalbiniz boşsa işinize yarayabilir. Çocuğunuz varsa ona daha fazla özen gösterin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. Ev ve aile alanlarınızda ne yaşarsanız yaşayın, ilginizin ailenizde olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata geniş açıdan bakarken, ufak tefek işleri halletmek durumunda kalacaksınız. Akrabalarınızla ilgili önemli konular sizin hayatınızı da etkileyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi alanlarda önemli konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelmemesi, geç gelmesi gibi durumlara hazırlıklı olun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dolunayda sağlığınıza daha fazla dikkat etmek durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatınızdaki bazı sıkıntılar yeni kararlar almanızı gerektirebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir olayın içyüzüyle karşılaşabilirsiniz. Tedirginliklerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. Sorunlara değişik yönlerden yaklaşmaya gayret edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay, arkadaşlık ilişkilerinizde hassaslıklar yaşamanıza yol açacak. Bazı organizasyonlara katılmak istemeyebilir, arkadaşlarınızla gerilim yaşayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir projenizde sonuca ulaşabilir veya iş hayatınızda bazı hassas oluşumlarla karşılaşabilirsiniz. Aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengeye özen gösterin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir davanın sonuçlarını alabilirsiniz. Bu dolunay, yüksek eğitimde ve akademik konularda bazı dalgalanmaları, hassaslıkları karşınıza getirebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir borç veya ödeme ortaya çıkabilir. Partnerinizin para durumuyla ilgileneceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sıkıntılara açık olabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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