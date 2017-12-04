Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (4 ARALIK 2017)

HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAMIZ dolunay ve Merkür gerilemesinin etkisiyle biraz karmaşık başlayabilir. Odaklanmakta zorlanabiliriz. Sorumluluklarımızı üstlendikçe ve eski meseleleri çözüme kavuşturdukça hayatımızın daha rahat istenilen noktalara geldiğini göreceğiz.

Hafta sonu enerjimizi daha etkin ve kontrollü kullanacağımız bir döneme giriyoruz. Özel hayatımızdaki yanılgılar artsa bile, problemlerimize istediğimiz çözümleri bulabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı duygusal sıkıntılar belirginleşebilir. Karmaşık ruh halleri sizi etkiliyor. Bu hafta çözmeniz gereken önemli konulara odaklanacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulara bakış açınız net olmayabilir. Toplum önü işlerinizde hayat sizi destekleyecek. Kararlarınızda daha mantıklı hareket edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki belirsizlikler duygusal olarak sizi etkiliyor. Eğlenceli olaylara odaklanın zira bu hafta eski konuları halletmek durumundasınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda istediğiniz desteği göreceksiniz ama iş alanlarınızda bazı konuları kafanızda büyütmeniz sizi olumsuzlaştırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminizin arttığı bu dönemde hesabınızı iyi yapın. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız ağır gelebilir. Yarım kalan konuları halletmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendinizi işinize verecek, aile hayatınızdaki zorlanmaları çalışarak unutmak isteyeceksiniz. Maddi kazançlarınız sizi kamçılıyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizi hafifleştirmek istiyorsunuz ama dalgalı ruh haliniz buna engel oluyor. Günlük işlerinizde çok iyi organize olmanız gerekiyor.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak para ödemelerinizde hâlâ bir denge sağlanmış değil. Yanıltıcı etkilerle hareket etmeyin. İç sesinize kulak vererek yol almalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal tatminsizlikler sizi hemen aşağıya çekmesin. Duygularınızı aile hayatınızdaki insanlar karıştırıyor. Biraz daha net olmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz konusunda bazı kararsızlıklarınız oluşabilir. Bazı işlerinizde istediğiniz sonuçları kolay alacaksınız ve bu sizi çok mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi yukarılara taşıyacak insanlarla bir arada olmaya ihtiyacınız var. Bu hafta söz verdiğiniz işlerinizi tamamlamanız gerekecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz her şeye net baktıkça hayatınızdaki gizemler ve sizi aşağıya çeken durumlar aydınlanabilir. Önemli işlerinizin üzerine gitmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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