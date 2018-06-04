BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Haftaya toplumsal konu ve olaylarla başlayabiliriz. Bu hafta en çok yanılgılara ve aldanmalara karşı dikkatli olmalıyız. İşlerimizde, özel hayatımızda veya parasal konularda kararsızlıklarımız yüksek olabilir. Yanlış kararlar alabiliriz. Özel ilişkilerimizde kıskançlık ve baskı gibi etkilere dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendiren işler önem kazanırken, sosyal çevrenizle beraber parasal konuların üzerine eğilebilirsiniz. Paylaşımlarınız size güzel fikirler olarak geri dönebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulardaki konuşmalarınız hızlanabilir. Olaylara daha akıllıca yaklaşın. Uzak çevrenizdeki insanların sözlerine çok kulak asmayın, yardımı yakın çevrenizden göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeteneklerinize ve yapabileceklerinize inanıyorsunuz. Kararsızlıklarınız sizi zorlayabilir. Hep aynı hatalara düşmemek için duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize daha fazla vakit ayırmaya özen gösterin. Parasal konularda aynı hatalara düşmemek için ihtiyaçlarınızı fark etmelisiniz. Herkese yetemeyeceğinizi anlamalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel ilişkilerinizde iniş çıkışlarınız olabilir. Arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızda yaşadıklarınızı tarafsız bir şekilde dile getirmeye gayret etmeniz gerekiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızı düzene koymak size zor gelebilir. Yakın çevrenizin ihtiyaçları yerine kendi yapacaklarınızı ön plana çıkarırsanız haftanız daha verimli geçebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel alanlarınızda işlerinizi toparlamanız gerekebilir. Kafanızı netleştirmeye ihtiyacınız var. Yeni insanlarla bir araya gelerek hayatınızı daha rahat düzene sokabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılması gereken işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Parasal işleriniz istediğiniz gibi ilerleyebilir ama kararsızlıklardan sıyrılmalısınız. Ne olursa olsun kendi doğrularınıza inanın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu haftaya iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayacaksınız. Yanınızda olmak isteyen çok insan var. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla olan paylaşımlarınız artacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konularında hep aynı hatalara düşmemek için yanlışlarınızı fark etmelisiniz. İş hayatınızdaki konuşma ve görüşmeleriniz artarken, gerçekçilikten uzaklaşmamalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar yeni maceralar keşfetmeye olan ilginiz yüksek. Hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. İş hayatınızda bazı güçlüklere hazır olmalısınız. Gerçekçi adımlar size kazandırır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda yapılması gereken işler önem kazanabilir. Kararsızlıklarınızı geride bırakmalısınız. Bu hafta özel hayatınızdaki çekişmelere ve sürtüşmelere dikkat etmelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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