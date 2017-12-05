Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (5 ARALIK 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın öğleden sonraya kadar Ay, Yengeç burcunda dolaşacak. Bu süreçte duygusallığımız ve sezgiselliğimiz artabilir. Ekonomik davranabiliriz.
Partnerimizi şımartabilir ve sevdiğimiz insanla baş başa yemek yemeyi tercih edebiliriz. Yürüyüşe çıkmak, aile ziyaretleri gerçekleştirmek ve fazla harekete ihtiyaç duyulmayan aktivitelerde bulunmak bizim için en iyisi olacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün dinlenmeli ve yapacaklarınız için enerji toplamalısınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insan duygusal olarak sizi kolay sinirlendirebilir. Ailenize karşı anlayışlı olmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve sağlık alanlarınızda beklenmedik olaylara karşı kolay tepki verebilir ve insanlara karşı sabırsız, anlayışsız olabilirsiniz. Uzak çevrenizden önemli haberler alacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paranızın hesabını yapmak ve koşullarınızı gözden geçirmek ön planda olabilir. Etrafınızdan alacağınız destek çok fazla olacak. Önemli bir para işinizi halledebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vaktinizi ailenize ve sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Yine de aile hayatınızdan bir insan bugün heyheylerinizi üzerinize toplayabilir. Sevdiklerinize karşı anlayışı elden bırakmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdan güzel haberleriniz bugün sizi sevindirirken, uzaklardan alacağınız haberler üzerinizde gerilim yaratabilir. Enerjinizi yakın çevrenize aktaracaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vaktinizi daha çok sosyal ortamlarınıza ayırmak isteyeceksiniz. Özel hayatınıza fazla odaklısınız. Arada böyle ortamlarda bulunmak biraz nefes almanızı sağlayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda enerjinizi yüksek hissedeceksiniz. Özel hayatınızda dengenizi sağlamış değilsiniz. Sevdiğiniz insanla yaşanacak anlaşmazlıklar bu aralar sizi sinirli kılabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda yaşayacağımız olaylar gerginliğinizi artırabilir. Olayların üzerine dikkatle eğilin, aceleci tavırlardan uzak durun. Öğrenmeye açık olduğunuz bir dönemdesiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinizle beraber yapılacak planlar veya alışverişler kafanızı biraz rahatlatabilir. Bugün, aşk hayatınızdaki anlık duygusal çıkışlarınızı çok iyi kontrol etmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızdan uzaklaşmalı ve vaktinizi daha çok özel hayatınıza yöneltmelisiniz. İhmal ettiğiniz özel yaşantınızda yapılacak planlar sizin ve sevdiğiniz insanın keyfini artıracak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlanması gereken işlerinizi bugünden halletmeye gayret etmelisiniz. Yoksa eliniz ayağınıza dolaşabilir. Bu aralar canınız önemli işlerle uğraşmak istemiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlgi alanlarınız size ve sevdiğiniz insana keyif verecek olaylara kayabilir. Sosyal ortamlarınız oldukça aktif olacak ama siz bugünü sevdiğiniz insana ayırarak geçireceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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