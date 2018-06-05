BAŞIMIZA NELER GELECEK?

SABAH saatlerinde Ay boşlukta dolaşacak. İşlerimizde istediğimiz sonuçları ve cevapları almakta zorlanabiliriz. Öğleden sonra Ay’ın Balık burcuna geçmesiyle beraber şefkatli enerjiler altına gireceğiz. Güneş-Jüpiter olumsuz açısı nedeniyle stresimizi ve gerginliklerimizi iyi idare etmeliyiz, yoksa ruhen yorulabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız kültürlü, özgür, cesur, sosyal, dinamik ve bilime düşkün bir kişiliğe sahipsiniz. Girdiğiniz ortamlarda ve kurduğunuz ilişkilerde karşı tarafın sizi etkileyebilmesi için bilimsel ve kültürel seviyesi yüksek olmalı. Bu sene, üzerinizde aşırı bir iyimserlik olabilir. Bu iyimserliği fırsata çevirmelisiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Diğer insanlarla beraber yaptığınız işler üzerinizde gerilim yaratabilir. Biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Bugün maddi konularda halledilmesi gereken konulara odaklanmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınız ve kazançlarınız arasındaki sıkışmalar sizi huzursuz kılabilir. Sabah saatlerinde önemli iş beklentileriniz varsa istediğiniz sonuçları almakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gerekenlerin üzerine düşmek sizi ruhen yorabilir. Sabah saatlerinde önemli görüşmelerden beklediğiniz sonuçlar çıkmayabilir. Öğleden sonra durum lehinize dönecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plana attığınız konular hayattan aldığınız keyfi gölgeleyebilir. Öğleden sonra şartların rahatladığını göreceksiniz. Önemli işlerinizde esnek hareket etmeye özen göstermelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız ve aile düzeniniz üzerinizde gereksiz bir baskı yaratabilir. Öğleden sonra işlerinizdeki verimin sizi fazlasıyla mutlu ettiğini görecek ve çok rahatlayacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğlene kadar tamamlanması gereken işlerinizi halledebilirsiniz. Öğleden sonra ilişkilerinize odaklanacaksınız. Ortak çalışmalar hayata daha sağlam bakmanızı sağlayacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra iş alanlarınızda ve günlük hayat düzeninizde rahat ve etkili hareket edeceksiniz. Esnekliğiniz aynı anda birçok işi toparlamanıza ve rahatlamanıza neden olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamınızda yapmanız gerekenler bu sabah çok etkili olmayabilir. Eğlenceli olaylara ve hobilerinize vakit ayıracaksınız. Özel ilişkilerinizde daha esnek yaklaşımlar sergileyeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah toparlayamadığınız konuların üzerinden geçmek için öğleden sonra daha rahat etkiler altında olacaksınız. Aile düzeninizi sağlamak için öğleden sonrayı değerlendirin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde parasal işlerinizi düzenlemek isteseniz de sonuç almak zor olabilir. Öğleden sonra hızlanan iletişiminizle hobilerinize ve eğlence hayatınıza vakit ayıracaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyfinize yönelik hareket etmek isterken başka konularla uğraşmak sizi yoruyor. Öğleden sonra parasal işlerinizin üzerine düşmeli ve aile hayatınıza gereken özeni göstermelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu sabah istediğiniz sonuçları almak kolay olmayacak. Öğleden sonra daha rahat tavırlarla hareket edebilirsiniz. Kısa vadeli programların sizi çok mutlu ettiğini görebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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