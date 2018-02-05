HAFTAYA BAKIŞ
BU hafta Ay, Terazi burcunda olacak. İlişkilerimize ve ortaklaşa yapılacak işlere odaklanıp denge sağlamaya çalışacağız. Çarşamba günü oluşan Venüs-Uranüs’ün olumlu açısıyla hem maddi konularda, hem de özel ilişkilerimizde sıra dışı davranmak isteyebiliriz. Önemli iş bağlantıları ve ilişkilerimizde esneklik önem kazanıyor. Pazar günü Venüs Balık burcuna geçecek. 3 hafta boyunca ilişkilerimiz bizi hayalperest ve romantik kılabilir. Karşı cinsle bütünleşmek isteyebiliriz. Abartılı ve çoşkulu davranışlar kimliğimizde öne çıkacak. Olaylara aşırı iyimser yaklaşmak yerine bilinçli adımlar atmaya pazar günü özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta ilişkilerinizde kurmak istediğiniz denge önem kazanıyor. Mücadele ve dengesizliklerden yorulduğunuz için anlayışa ve uyuma ihtiyacınız var. Çevrenizdekilerden destek almayı denemelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük iş akışınızı düzene sokmalı, kararsızlıklarınızı ve tembelliklerinizi geride bırakmalısınız. Hafta başı hızlı başlayan iş hayatınıza çabucak odaklanabilirsiniz. Fırsatlara cevap vermelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik insanlardan ve yerlerden alacağınız etkilerle kafanızdaki soru işaretlerine kolay çözümler üreteceksiniz. Özel hayatınızdaki insana karşı olan sabırsızlığınızı kontrol etmeye çalışmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınıza odaklanacaksınız. Parasal işlerinizi de düzene oturtmanız önem kazanabilir. Kararsızlıklarınızı bir kenara bırakıp koşuşturmalarınızı bir rutine oturtmalısınız. Kendinizi çok zorlamayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iletişiminiz hızlı akarken önemli işlerinizi göz ardı etmeyin. Planlarınızı kuvvetlendirmeli ve destek almalısınız. Sevdiğiniz insanla uyumunuz sizi mutlu edecek ama başka ortamlarda farklı sorunlar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi işlerinizi kolaylıkla halletmek isteyebilirsiniz. Ama parasal konularda yaşadığınız kararsızlıklar sizi zorlayabilir. Başkalarını memnun etmek yerine kendi isteklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteklerinize odaklanacağınız bir hafta olacak. Kendi başınıza alacağınız kararlar sevdiğiniz insanın hoşuna gitmeyebilir. Sevdiklerinize karşı patlamaya hazır bir bomba gibi davranabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız biraz isteksiz ve geri planda durma isteğiyle başlarken, ailenizdeki insanlara karşı anlayışınız bugün yüksek olabilir. Beraber çalıştığınız insanları anlık çıkışlarınızla çok fazla zorlamayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla beraber yapmanız gereken işler bugün rahat akarken, en çok özel hayatınız sizi zorlayabilir. Sevdiğiniz insan sizin onu sevmediğinizi veya gereken özeni göstermediğinizi düşünebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız önemli işlerde denge sağlama arzusuyla başlıyor. Göz önünde olacağınız ortamlarda iş bitirici özelliğiniz devrede olabilir. Aile hayatınızda aradığınız huzuru bulmakta bugün biraz zorlanabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı organizasyon veya işlerde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde onları anlamaya çalışmalı ve elinizden gelen yardımı sunmalısınız. Düşüncelerinizdeki gelgitler herkesi etkileyebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Halletmeniz gereken banka işleriniz olabilir. Hayatı farklı şekilde algılayacak, söylenenleri kendinize saklayacaksınız. Yalnız olma ihtiyacınız yüksek olacak. Bu dönem değişik konulardan ilham alacaksınız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, hayatınızda beklenmedik birtakım değişikler yaşayabilirsiniz. Her zaman ve her koşulda korunuyorsunuz ve zorlukları diğer insanlardan çok daha rahat aşma eğiliminiz var. Seyahatler, yabancı ülkeler sizi ve hayatınızı etkiliyor. Şanslı olduğunuzu unutmayın ve gerginliğinizi kontrol etmeyi öğrenin. Bu sene hayatınızdaki kontrolü sağlayacak, maddi yönden rahatlayacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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