Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (6 ARALIK 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
SORUMLULUKLARIMIZI üstlendikçe, eski meseleleri çözüme kavuşturdukça hayatımızın daha rahat istenilen noktalara geldiğini göreceğiz. Geçen hafta kaçtığımız olayları, verdiğimiz sözleri yaşayacağımız olaylarla yeniden gözden geçireceğiz. Yapabileceklerimizi yapmak için ekstra sabır göstermek durumunda kalacak, işlerimize ekstra zaman ayıracağız. Tamamlanması gereken konuların sorumluluğunu daha fazla erteleyemeyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden konuşulmuş bir konunun sorumlulukları devrede olabilir. Verdiğiniz kararları özel hayatınızdan alacağınız desteklerle kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ortaklaşa parasal konuları iyice gözden geçireceksiniz. Yaşayacağınız bazı sıkıntılar olursa bu sıkıntı ve sorunları dikkatlice gözlemlemeli ve iyice fark etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden konuşulmuş bir konuyla uğraşmanız gerekebilir. Hareketli yapınızla sorumluluğunu üstlendiğiniz konuları hızlı bir şekilde hayatınıza geçirebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız sorumluluklarda sorunlar yaşarsanız, nerede hatalı olduğunuzu iyice görmelisiniz. Aynı durum sağlığınızı ilgilendiren konular için de geçerli olabilir. Algılarınız açık olsun.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanatsal işlerinizde ve özel alanlarınızda bir mevzunun üzerinden yeniden geçmek durumundasınız. Bu durum hem özel hayatınızı hem de çocuğunuzla ilgili konuları içerebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklara sırtınızı dönmeyin. Maddi konulardaki girişimci yönünüzle ailevi bir konuyu kolaylıkla halledebilirsiniz. Bugün, arabuluculuk yapmak önem kazanabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üstlendiğiniz sorumlulukların üzerinden geçmeli ve sıkıntı yaşadığınız konuları bir an önce fark etmelisiniz. Diplomatik yaklaşımlarınız doğru kararları karşınıza getirebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir para mevzusu çözüme ulaşmak üzere karşınıza gelebilir. Bu tür konular sizi bunaltsa bile sorumluluklarınızdan kaçmamak sizin için hem öğretici hem de sağlıklı olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Daha önceden üstlenmiş olabileceğiniz bu sorumluluklar yeniden üzerinden geçilmesi için karşınıza gelebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşüncelerinizin yeniden düzenlenmeye ihtiyacı olabilir. Konuların üzerinden geçmeniz gerekiyor. Bitmesi ve sonlanması gereken işlerinizin üzerine eğilmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birtakım iletişim sıkıntıları yaşarsanız nedenlerini fark etmeniz sizin için önemli olacak. Bir yandan da hızlı manevralarınız konuları toparlama açısından size yardımcı olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizdeki iş sorumluluklarınızı yerine getirmeli, eksik veya tamamlanmamış konuları bitirmeye ve gözden geçirmeye çalışmalısınız. Ancak böyle rahatlayacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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