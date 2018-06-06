BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün düşüncelerimiz karmaşık, bulanık ve biraz da yanıltıcı olabilir. Anlaşmalarımızı başka bir gün yapmaya özen göstermeliyiz. Şartları 2 kez ve gerçekçi bir biçimde kontrol etmeliyiz yoksa hayal kırıklıkları oluşabilir. İlişkilerimize gereken özeni göstermeli, kıskançlık, baskı ve manipülasyondansa mutlaka uzak durmalıyız.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız hayalperest, sanatçı, etkileyici, çift yönlü bir kişiliğe sahipsiniz. Sanat alanında başarı kazanmanız mümkün. Karşı cins üzerinde olumlu etkiler bırakıyorsunuz. Çift kişiliğinizi kontrol ederseniz özel hayatınızda mutlu olabilirsiniz. Bu sene, fikirlerinizi iyice netleştirmeye çalışın yoksa yanlış adımlar atabilirsiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Görüşmeleriniz varsa aldanma etkilerine karşı çok dikkatli olun. Aile ilişkilerinizde sürtüşmelere ve sorunlara açık olacaksınız. Karşı taraf üzerinde baskı kurmaktan kaçının.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paraya dayalı işlerinizde sosyal çevrenizin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Yakın çevre ilişkilerinizde baskıcı, kuşkucu ve kıskanç tavırlarla karşılaşabilir veya siz böyle davranabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda gözünüzü açık tutmalı ve net olmayan koşulların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Kuşkucu yapınızla bazı ilişkilerinizi altüst etmeniz kaçınılmaz olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya ve ticarete dayalı işlerinizde bazı sorunlar oluşabilir. Kendinize düşkünlüğünüz sevdiğiniz insanın hoşuna gitmeyebilir. Onun baskı ve kıskançlıklarıysa sizi bunaltabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkileriniz sizi yanlış yönlendirebilir. Gerginlikler ve baskılar sizi gerebilir. Öte yandan siz de baskıcı ve yönlendirici bir etkiyle karşı taraf üzerinde hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde şartlar sizin elinizde olmayabilir. Sosyal ortamlarda kıskançlıklara ve zorlanmalara açık olacaksınız. Bulunacağınız yerlerde kendinizi kontrol etmeye çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinizde dikkatli olun. Göz önünde olacağınız yerlerde yönlendirmelere, kıskançlıklara ve manipülasyona açık olacaksınız. Çileden çıkıp ilişkilerinizi zorlayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda zorlanmalar ve aldanmalar oluşabilir. Uzak çevrenizle ilişkilerinizde sorunlar çıkabilir. Etrafınızı yönlendirmeye çalışmanız sizi ve ilişkilerinizi zorlayabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla yapacağınız konuşmalar, ailenizin sizi yanlış yönlendirmesiyle sorun olarak karşınıza çıkabilir. Parasal konularda dengesizlikler, krizler ve sorunlar oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar, iş konularında sizi yanlış yönlendirebilirler. İlişkilerinizde düzeni ve dengeyi sağlamalısınız. Kıskançlık nedeniyle sevdiğiniz insanla ilişkinizi bozmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlence ve aşk hayatınız için yapacağınız harcamalarınız sizi yanıltabilir. Parasal konularda şartlarınızı birkaç kez gözden geçirmelisiniz. Gerginlikleri ve krizleri iyi yönetmeye çalışın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnız kalma isteğiniz yoğunlaşacak. Hâlâ bazı kararsızlıklarınız var ama maddi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Vereceğiniz sözlere dikkat etmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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