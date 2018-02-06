AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Medikal astrolojide Akrep Burcu üreme organları ve idrar yollarını temsil ettiğinden alt bölgelerin temizliğine ve sağlığına çok dikkat etmeliyiz. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir.

Genel anlamda ikili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Hırs ve ihtiras bizi yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmemiz gereken günlerdeyiz. Rüyalarımızı es geçmemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal konularda sevdiğiniz insanın sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Sosyal ortamlarınızda anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sosyal çevrenizin güzel ve samimi etkilerini üzerinizde hissedebilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda anlaşmazlıklara hazırlıklı olun ve sakin kalmaya çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken işler için harekete geçebilirsiniz. İşlerinizi keyifle toparlayacaksınız. Günlük işler ve bulunmanız gereken ortamlar üzerinizde strese neden olmasın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkla ilgili konularda kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Verimli yönlerinizi parasal işlerinizde kullanın. Ortaklaşa para durumunuzu gözden geçirecek ve önemli planlar yapacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamınızda yapılması gerekenlere odaklanabilirsiniz. Canınızı sıkan bazı şeyler bugünden çok zevk almanızı engelleyecek. Para harcama eğiliminiz yüksek olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle karşı fedakâr ve anlayışlı hareket edeceksiniz. Yapmanız gereken günlük işlerinizi gözünüzde büyütmeyin. Bugünün keyifli enerjisine yoğunlaşmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal harcama isteğiniz yüksek olsa bile, kendinizi tutmanız gerekecek. Aile hayatınızda keyfiniz yerinde olacak. Yapmanız gerekenlerle ilgili konularda biraz tembel olabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İstekleriniz doğrultusunda hareket etmek ile ailenize karşı yapmanız gerekenler arasında kalabilirsiniz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizden istediğiniz yardım ve desteği alabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanların kısa planları ve teklifleri gün içinde sizi yorabilir. Dinlenmeye ihtiyacınızın olduğunu hissediyorsunuz. Ailenizle vakit geçirerek keyfinizi artırın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz aktif olacak. Katılacağınız davetlerde farkında olmadan sorumluluk üstlenebilirsiniz. Maddi konulara takılmayın. Yakın çevrenizle birlikte planlarınızı devreye sokun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İşinize yönelik sorumluluklarınız artabilir. Düşündükleriniz gerçekleşiyor. Beklentilerinizi tam anlamıyla gözden geçirmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlarda çok önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Enerjinizi ve duygularınızı dengelemeye özen göstermelisiniz. Bugün uzaklardan önemli haberler alabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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