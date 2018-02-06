AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Medikal astrolojide Akrep Burcu üreme organları ve idrar yollarını temsil ettiğinden alt bölgelerin temizliğine ve sağlığına çok dikkat etmeliyiz. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir.
Genel anlamda ikili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Hırs ve ihtiras bizi yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmemiz gereken günlerdeyiz. Rüyalarımızı es geçmemeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, parasal konularda sevdiğiniz insanın sorumluluklarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Sosyal ortamlarınızda anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sosyal çevrenizin güzel ve samimi etkilerini üzerinizde hissedebilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda anlaşmazlıklara hazırlıklı olun ve sakin kalmaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlamanız gereken işler için harekete geçebilirsiniz. İşlerinizi keyifle toparlayacaksınız. Günlük işler ve bulunmanız gereken ortamlar üzerinizde strese neden olmasın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşkla ilgili konularda kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Verimli yönlerinizi parasal işlerinizde kullanın. Ortaklaşa para durumunuzu gözden geçirecek ve önemli planlar yapacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamınızda yapılması gerekenlere odaklanabilirsiniz. Canınızı sıkan bazı şeyler bugünden çok zevk almanızı engelleyecek. Para harcama eğiliminiz yüksek olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle karşı fedakâr ve anlayışlı hareket edeceksiniz. Yapmanız gereken günlük işlerinizi gözünüzde büyütmeyin. Bugünün keyifli enerjisine yoğunlaşmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal harcama isteğiniz yüksek olsa bile, kendinizi tutmanız gerekecek. Aile hayatınızda keyfiniz yerinde olacak. Yapmanız gerekenlerle ilgili konularda biraz tembel olabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İstekleriniz doğrultusunda hareket etmek ile ailenize karşı yapmanız gerekenler arasında kalabilirsiniz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizden istediğiniz yardım ve desteği alabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanların kısa planları ve teklifleri gün içinde sizi yorabilir. Dinlenmeye ihtiyacınızın olduğunu hissediyorsunuz. Ailenizle vakit geçirerek keyfinizi artırın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz aktif olacak. Katılacağınız davetlerde farkında olmadan sorumluluk üstlenebilirsiniz. Maddi konulara takılmayın. Yakın çevrenizle birlikte planlarınızı devreye sokun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İşinize yönelik sorumluluklarınız artabilir. Düşündükleriniz gerçekleşiyor. Beklentilerinizi tam anlamıyla gözden geçirmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik ortamlarda çok önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Enerjinizi ve duygularınızı dengelemeye özen göstermelisiniz. Bugün uzaklardan önemli haberler alabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.