Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (7 ARALIK 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Bedenimizdeki enerjiyi tüketmemiz gerek. Astrolojide Aslan burcu kalp, nabız, sırt ve dolaşım sistemini yönettiğinden, bu organlarımız son derece hassas olacak. Bol sıvı tüketmeli, acı ve bol baharatlı yemeklerden kaçınmalı, meyve yemeliyiz.

Randevular, buluşmalar, sahne sanatları, yeni bir şeyin gösterime girmesi için olumlu günlerdeyiz. Bu süreçte organizasyona yönelik çalışmalarımız hızlanabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat veya eğitime dayalı konularda kafanızdaki fikirleri hayata geçirebileceksiniz. Tatil planlarınızdan sevdiğiniz insana bahsedin. Duygularınızı ön plana çıkarın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda bir sürü proje olmasıyla işlerinizde bazı yavaşlamalar görülebilir. Dış çevrenizle olan bağlantılarınıza dikkat edin ve sevdiklerinizden yardım almaktan çekinmeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda iletişiminizi istediğiniz gibi kullanacak, duygularınız ve mantığınız arasında dengeyi sağlayacaksınız. Hayata daha olumlu gözlerle bakmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ve hizmet alanlarınızda daha etkili bir şekilde hareket edebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermeli, tutamayacağınız sözlerden kaçınmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne, şartlar lehinizde başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın size ve yaşadıklarınıza anlayışla yaklaşması hoşunuza gidecek. Ailenize karşı duygusal olarak abartılı davranabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız işlerden alacağınız sonuçlar sizi mutlu edebilir. Bugün diğer insanlarla aranızda bir set vermış gibi hareket edeceksiniz. Olaylara daha geniş açıdan bakın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönemde sizi harekete geçiren insanlara her zamankinden daha çok ilgi duyuyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla girişeceğiniz işlerde istediğiniz sonuçları yaratabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şans sizden yana olabilir. Aşırı rahat tavırlarınızla kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar sizinle iletişim halinde olmak isteyebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda kendinizi gösterebilirsiniz. İç gücünüzü etkili bir şekilde kullanmak sizi olası zorluklardan koruyor. Büyük alışverişlerden ve eşya alımlarından uzak durun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için yapacağınız harcamalar ön plana çıkabilir. Zorlandığınız noktalarda rahat bir nefes alacaksınız. Önemli kararlar ve değişikliklerden kaçınmanız gerekiyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne bulunacağınız sosyal ortamlardan alacağınız haberlerle başlayabilirsiniz. Aile ziyaretleri, arkadaş toplantıları gününüzü ilginç kılabilir. Kariyerinizde şansları çok abartmayın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız kalabalık yerlerde kendinizi göstereceksiniz. Günlük rutin işleriniz devrede olabilir. Sorumluluklar sizi zorlasa da işlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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