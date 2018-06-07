BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün, gökyüzünde oluşan Güneş-Neptün dik açısıyla, dış koşullar bizi aldatabilir. Yanılgılara açık bir gün geçirebiliriz. Hayal gücümüz yüksek çalışırken, enerjimiz düşük olacak. Alerjilere ve enfeksiyonel hastalıklara karşı dikkatli olalım. Birkaç gün boyunca girişimlerimizde risk almaktan kaçınalım.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız hayalperest, sanatçı ve etkiyici bir kişiliğe sahipsiniz. Özellikle tiyatro ve gösteri dalında başarı kazanmanız mümkün. Çift kişiliğinizi kontrol ederseniz özel hayatınızda mutlu olabilirsiniz. Bu sene, önemli girişimlerinizde kandırılma ihtimaliniz olabilir. Bu nedenle adımlarınızı atarken çok dikkatli olmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleştireceğiniz görüşmeler sizi yanıltabilir. Enerjiniz özellikle yakın çevre alanlarınızda düşük çalışacak. Şartların net olmaması, kafanızı ve girişimlerinizi karıştırabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik fikirlerinizi ortaya koymakta acele etmeyin. Etrafınızdaki insanlardan kolay etkileneceksiniz. Arkadaşlarınız maddi konularda sizi yanıltabilir, dikkatli olun!

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat planlarınızı yaparken gerçekçilikten uzaklaşmayın. Alerjilere ve enfeksiyonel hastalıklara dikkat edin. Parasal ilişkilerinizde de adımlarınızı çok dikkatli şekilde atmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat veya iş alanlarınızdaki belirsizlikleriniz, gelecek planlarınızda sizi yanıltabilir. Anlaşmalarınızı başka bir tarihe atmaya çalışın. Özel hayatınıza özen göstermelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir görüşmede maddi olarak kandırılma ihtimaliniz var. Para alışverişlerinden kaçının. Borç almayın veya vermeyin. Kariyerinizle ilgili adımlarınıza çok dikkat etmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde şartlar sizin elinizde olmayabilir. Özel hayatınızdaki net olmayan koşullar, iş alanlarınızdaki gelişmeleri de sekteye uğratabilir. Yanlış yönlendirilebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Medya, eğitim, seyahat ve ticarete dayalı işlerinizde aldanmalara açık olacaksınız. İş alanlarınızda her şeye bu kadar çok anlam yüklememeye çalışın. Gerçekçi olmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnatçılıktan uzak durun. Tutkularınızın aşk hayatınızda sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün, özellikle ortaklaşa para alanlarınızda yanılgılara meyilli olacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yönlendirilmelerden uzak durmanız gerekiyor. Davranışlarınızdaki belirsizlikler, ilişkilerinizi zorlayabilir. Parasal konularda bazı dengesizlikler, krizler ve sorunlar ortaya çıkabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar, iş konularında sizi yanlış yönlendirebilir. Konuşmalarınızda gerçekçiliği elden bırakmayın. Hastalıklara ve alerjilere karşı önlem almalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda şartlarınızı birkaç kez gözden geçirmeden önemli bir alışverişte bulunmayın. Özellikle borsada yatırım yapıyorsanız bugün çok dikkatli olmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Emlak alım-satımından uzak durmaya çalışın. Aile hayatınızda enerjiniz düşük çalışacak. Hayalci davranmamaya ve adımlarınızı gerçekçi kararlara göre atmaya özen gösterin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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