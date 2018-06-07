BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün, gökyüzünde oluşan Güneş-Neptün dik açısıyla, dış koşullar bizi aldatabilir. Yanılgılara açık bir gün geçirebiliriz. Hayal gücümüz yüksek çalışırken, enerjimiz düşük olacak. Alerjilere ve enfeksiyonel hastalıklara karşı dikkatli olalım. Birkaç gün boyunca girişimlerimizde risk almaktan kaçınalım.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız hayalperest, sanatçı ve etkiyici bir kişiliğe sahipsiniz. Özellikle tiyatro ve gösteri dalında başarı kazanmanız mümkün. Çift kişiliğinizi kontrol ederseniz özel hayatınızda mutlu olabilirsiniz. Bu sene, önemli girişimlerinizde kandırılma ihtimaliniz olabilir. Bu nedenle adımlarınızı atarken çok dikkatli olmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleştireceğiniz görüşmeler sizi yanıltabilir. Enerjiniz özellikle yakın çevre alanlarınızda düşük çalışacak. Şartların net olmaması, kafanızı ve girişimlerinizi karıştırabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğe yönelik fikirlerinizi ortaya koymakta acele etmeyin. Etrafınızdaki insanlardan kolay etkileneceksiniz. Arkadaşlarınız maddi konularda sizi yanıltabilir, dikkatli olun!
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayat planlarınızı yaparken gerçekçilikten uzaklaşmayın. Alerjilere ve enfeksiyonel hastalıklara dikkat edin. Parasal ilişkilerinizde de adımlarınızı çok dikkatli şekilde atmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat veya iş alanlarınızdaki belirsizlikleriniz, gelecek planlarınızda sizi yanıltabilir. Anlaşmalarınızı başka bir tarihe atmaya çalışın. Özel hayatınıza özen göstermelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir görüşmede maddi olarak kandırılma ihtimaliniz var. Para alışverişlerinden kaçının. Borç almayın veya vermeyin. Kariyerinizle ilgili adımlarınıza çok dikkat etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklı işlerinizde şartlar sizin elinizde olmayabilir. Özel hayatınızdaki net olmayan koşullar, iş alanlarınızdaki gelişmeleri de sekteye uğratabilir. Yanlış yönlendirilebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Medya, eğitim, seyahat ve ticarete dayalı işlerinizde aldanmalara açık olacaksınız. İş alanlarınızda her şeye bu kadar çok anlam yüklememeye çalışın. Gerçekçi olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnatçılıktan uzak durun. Tutkularınızın aşk hayatınızda sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün, özellikle ortaklaşa para alanlarınızda yanılgılara meyilli olacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yönlendirilmelerden uzak durmanız gerekiyor. Davranışlarınızdaki belirsizlikler, ilişkilerinizi zorlayabilir. Parasal konularda bazı dengesizlikler, krizler ve sorunlar ortaya çıkabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar, iş konularında sizi yanlış yönlendirebilir. Konuşmalarınızda gerçekçiliği elden bırakmayın. Hastalıklara ve alerjilere karşı önlem almalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda şartlarınızı birkaç kez gözden geçirmeden önemli bir alışverişte bulunmayın. Özellikle borsada yatırım yapıyorsanız bugün çok dikkatli olmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Emlak alım-satımından uzak durmaya çalışın. Aile hayatınızda enerjiniz düşük çalışacak. Hayalci davranmamaya ve adımlarınızı gerçekçi kararlara göre atmaya özen gösterin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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