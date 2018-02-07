BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Venüs- Uranüs olumlu açısıyla hem maddi konularda hem de özel ilişkilerimizde farklı, sıra dışı davranmak isteyebiliriz. Önemli iş bağlantılarında ve ilişkilerimizde esneklik ve rahatlık önem kazanıyor.
Değişik ve farklı konulardan, alternatif yaklaşımlardan ilişkilerimizde daha çok faydalanabiliriz. Esnek düşünceler, farklı ilişkiler iş ve para konularında güzel anlaşmaları karşımıza getirebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle beraber hareket edecek, sizi destekleyen ilişkilerden fayda sağlayacaksınız. Arkadaşlarınızdan değişik fikirler alabilir ya da onlara ilham verebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik yerlerden göreceğiniz parasal desteklerle birlikte önemli iş oluşumları yaşayacaksınız. Çevrenizi ve kontaklarınızı iyi kullanmanız gereken bir dönemdesiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinizi ilgilendiren önemli işlerinizde arkadaşlarınızdan faydalanabilirsiniz. Karşılaşacağınız değişik fırsatların özellikle iş hayatınıza olumlu yansıdığını görebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde bulunacağınız ortamlarda önemli parasal anlaşmalar gündeme gelebilir. İnsanların ve çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Planlarınız için insanlardan destek alabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize ya da size gelecek bir eğitim veya seyahat fırsatı ikinizi de mutlu edebilir. Hayata yaklaşımınız farklı ve esnek olduğu için durumları kolayca toparlayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda olumlu etkiler altındasınız. Hayatın döngülerine esnek yaklaşımlarınız, iş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda çabuk toparlanmaları beraberinde getirecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla günlük rutinin dışına çıktığınız faaliyetler içinde bulunabilirsiniz. Aşk hayatınızda veya çocuk konularında güzel gelişmeleriniz var. Günün tadını çıkarın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi daha iyi tanıyıp yapabileceklerinizi keşfettikçe iş hayatınızda daha etkili ve verimli şekilde davranmayı becereceksiniz. Kendinize güvenmeyi öğrenmeniz gerekiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızdaki güzel iletişiminizle sevdiğiniz insanla farklı bir gün geçirebilirsiniz. Yaratıcılığınız yüksek olacak ve önemli işlerinizde bunu etkili şekilde kullanacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle ilgili konularda esnek yapınızla ilişkilerinizi çok çabuk toparlayacaksınız. Onlardan da yardım görebilirsiniz. Siz rahatladıkça hayattan alacağınız destek de yükseliyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilere keyifle bakacaksınız. İletişim, satış, reklam ve pazarlama alanlarında güzel sonuçlara hazır olun. Kuracağınız güzel ilişkiler iş hayatınıza da olumlu bir şekilde yansıyacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal yönden atacağınız adımlarda şanslı etkileriniz var. Geri planda tuttuğunuz ilişkileriniz tam zamanında devreye girebilir. Endişelerinizden sıyrılmanız gerekiyor.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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