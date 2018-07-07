AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün sabah saatlerinde mantıklı planlarla ilerlerken, bazı konularda harekete geçmekte zorlanabiliriz. Gün içinde öğle saatlerine kadar Ay boşlukta olacak. Önemli kararlardan kaçınmak gerek. Öğledenn sonra saat 14:50’de ay burç değiştiriyor ve Boğa burcuna geçiyor. Daha oturaklı, daha keyfe yönelik hareket edebiliriz. Bir yandan da duygusal yanımızla, mantığımız arasında bocalamalar devrede olabilir.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; anlayışlı, maceraperest, araştırmacı, zeki bir insansınız. Çok yönlü olmanız hayatınızda bir çok deneyim yaşayacağınızın göstergesi. Yalnız ruhunuzun maceraperest yanlarını kontrol altına almalı, sizi sevenleri üzmemelisiniz. Bu sene, kariyerinizde önemli gelişmeler yaşayacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuklarınıza ve sevdiklerinize karşı fedakar yaklaşımlarınız ön planda olabilir. Yine de bugün kendi kafanıza göre hayatı yaşamak isteyeceksiniz. Dengeyi iyi sağlayın, maddi konularda abartıdan uzak durmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınıza karşı hayır diyemiyorsunuz ve bugün aile hayatınıza ve yakın çevrenize vaktinizi harcamak isterken, kendinizi sosyal ortamlarda bulabilirsiniz. İç dünyanızla temas halinde olmalı, düşündüklerinizi gerçekleştirmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenize, akraba veya kardeşlerinize karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Fedakarlığınızın da bir sınırı olmalı. Sosyal ortamlarda para harcamalarınız olabilir. Öğleden sonra daha sakin ortamlara ihtiyacınız olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün göz önünde olacağınız, kalabalık yerleri tercih edeceksiniz. Sizden daha uzakta bulunan insanlara karşı yardımsever tavırlarınız ön planda olabilir. Özel alanlarınızda hayatı daha geniş ve rahat algılayabilir, duygusal olarak aşırı iyimser davranabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarına faydalı olma konusunda kendinizi bu aralar fazla zorluyorsunuz. Uzak ortamlarda veya tatilde yalnızlığın ve aynı anda sosyal olmanın tadını çıkarabilirsiniz. Aklınızdan geçenlerin karşınız geldiğini göreceğiniz bir dönem.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgilerinizin bu aralar iyi çalıştığına şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken düşüncelerinizi durdurup biraz duygusal hareket etmeniz olabilir. Özel hayatınızda herşey karşı tarafa göre şekillenirken, hayal gücünüzü bu aralar iyi bir şekilde kullanın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla beraber, özel hayatınız ve sosyalliğiniz renkleniyor. Sevdiğinizle ortamlarda bulunabilirsiniz. İş alanlarınızda fedakar yaklaşımlarınız ve hayır diyememeniz sizi bazen zor durumda bırakabilir, maddi konularda çok abartmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün günlük ritminizi öğlene kadar karşınıza gelecek olaylarla hızlandırabilirsiniz. Kendinizi iş ve enerji anlamında güçlü hissediyorsunuz. Ama öğleden sonra özel hayatınızda fedakarlıklarınızı aza indirin. Güzel gelişmeler altındasınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tatilde ve dış ortamlarda keyfinize diyecek yok, gezmek, görmek, dolaşmak isteyeceksiniz. İçinizdeki heyecanı ancak paylaşımlarla dengeleyebilirsiniz. Aile hayatınızdaki fedakarlıklarınız üzerinize gereksiz yükler bindirebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öğleye kadar ev ortamlarınızda değişik ve farklı oluşumlar söz konusu olabilir. Hisleriniz sizi doğru yönlendirebilir. Akraba veya kardeş sorumluluklarınızı biraz azaltmalısınız. Özel hayatınızda düşündüklerinizi uygulayabileceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla planlarınıza yakın çevrenizi katarak gününüzü eğlenceli bir şekilde geçirebilirsiniz. Maddi konularda herşeyi alttan almamaya ve isteklerinizi dile getirmeye çalışın. Geleceğinize yönelik düşünceleriniz istediğiniz gibi şekilleniyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük planlarınızı rahatlıkla yapacağınız ve kafanıza göre harcama isteğiyle yoğun bir gün sizleri bekliyor. Günlük işlerinizde ve sağlık konularında kendinizden çok ödün vermeden ilerleyin. Özel ilişkilerinizde şans istediğiniz gibi akabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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