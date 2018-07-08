BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu Pazar oluşan Güneş- Neptün olumlu açısıyla yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü etkiler altında olacağız. Yaratıcılığımız artarken enerjimiz düşük çalışabilir. Sanatsal çalışmalara kendimizi vermek, ruhsal bütünlüğe kendimizi adamak anlamında şahane bir gün.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; orijinal, cesur, bilgili, yerinde duramayan bir insansınız. Sadece kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Ticaret ve iş dünyası size başarı getirecek. Sabırlı olmayı ve anlayışlı davranmayı öğrenmelisiniz. Yaşayacağınız iniş çıkışlar sizi fevri yapabilir. Bu sene, işlerinizde rahat ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda sevdiklerinize karşı göstereceğiniz anlayış ve sevgi sizi daha özel bir insan yapıyor. Maddi konularda bugün keyfinize yönelik harcamalarınız artarken, sosyal çevre ilişkilerinizde gerginliklere dikkat etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizden alacağınız yaratıcı güçle kendinizi iletişim alanlarınızda gösterebilir, yaratıcılığınızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz. Diğer yandan özel ilişkilerinizde işler tam da istediğiniz doğrultuda ilerliyor, mutlusunuz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda ve iş hayatınızdaki desteklerle bu Pazar kendinizi iyimser ve şanslı görebilirsiniz. Yalnız olmaya, kalmaya ihtiyacınız olabilir. Uzaktan gelecek ziyaretçilerinize karşı daha anlayışlı olmaya çalışmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu Pazar hayatınıza dair güzel oluşumlar karşınıza gelirken dualarınızın, iyi niyet ve dileklerinizin kabul olduğunu görebilirsiniz. Sosyal çevre ilişkileriniz size göz kırpacak ama gereksiz harcamalardan kendinizi uzak tutmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın sizi zorladığı noktalarda diğer yandan koruduğunu ve karşınıza fırsatlar çıkardığını görebilirsiniz. Göz önünde olacağınız ortamlarda çok abartmayın ve özel ilişkilerinizdeki gerilimi bu Pazar sabah saatlerinde azaltın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni kurduğunuz ilişkilerin ve arkadaşlarınızın özel hayatınıza gösterdiği önem ve ehemmiyet bu Pazar hoşunuza gidecek. Kendinizi şanslı göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili konularda gerginliklere açıksınız ama bunu biraz siz tetikleyeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız ortamlarda, toplum önünde diğer insanlardan göreceğiniz desteklerin yüksek olduğunu anlayacaksınız. Size keyif veren ortamlardan uzaklaşmayın ve aile hayatınızdaki insanların söylediklerine bu Pazar kulak verin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu Pazar gezmekten, değişik ortamlarda bulunmaktan, seyahat etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Sabah saatlerinde daha agresif ve sert etkiler devrede olsa bile, öğleden sonra hayatı daha rahat algılayacaksınız. Özel hayatınızda keyfiniz yüksek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarına hizmet etmek ve onlar için parasal harcamalarda bulunmak önem kazanabilir. Yakın çevrenizde size temas eden kişilere karşı bu Pazar sabırsızlığınızı iyi kontrol edin. Fikirlerinizde kararsızlıklar öne çıkabilir ve sizi zorlayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu Pazar eğlenceli, keyifli kendi hobilerinize yönelik rahat zamanlar geçirebilirsiniz. Para harcamalarınız zaman zaman kafanıza takılsa bile sizi eğlencenizden kimsenin alıkoymasına izin vermemelisiniz. Bu aralar yaratıcılığınız yüksek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda oldukça yaratıcı, iyimser ve başka insanlara yardım eden etkiler altındasınız. İş ve kariyer fırsatlarınızın bolluğu bu dönemde yüzünüzü güldürebilir. Aile hayatınızda sevdiklerinize karşı sabırsızlıktan kaçının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın size aşkla, özenle ve keyifle gülümsemesi kafanızdaki planları rahat uygulamanıza neden olacak. İletişime dayalı konularda bugün tembel ve rahat olabilir, değişik ortamlarda fikirlerinizi konuşabilir veya savunabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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