BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN itibarıyla Mars gezegeni kendi burcu olan Akrep burcuna geçecek. Bunun sonucunda enerjimizi her zamankinden daha etkin ve kontrollü bir şekilde kullanacağımız bir döneme giriyoruz. ‘Ya hep, ya hiç’ tavrı bu dönemde davranışlarımıza hâkim olabilir. Manevra yapmamız gereken alanlarda kontrolcü ve biraz da yönlendirici tavırlar sergileyebiliriz. Bu süreçte stratejilerimizi gerçekleştirmek önem kazanacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars, sizin ortaklaşa giderler ve gelirler evinizde hareket etmeye başlayacak. Banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, sigorta ve ortaklaşa giderler alanlarında enerji harcayacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşı cinsi çekici bulacağınız bu dönemde, ilişkiniz varsa tüm enerjinizi ilişkinize akıtacaksınız. Vaktinizi de başka şeyler yerine karşı taraf için harcamayı tercih edeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışma alanlarınızdaki mücadeleleriniz artacak. Yeni oluşturacağınız bir sağlık programı ve yapacağınız egzersizler, enerjinizi olumlu şekilde harcamanızı sağlayabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
2 ay boyunca Mars sizin aşk, eğlence ve çocuk evinizde hareket edecek. Enerjinizi eğlenceye yaymak isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla ufak sürtüşmelere açık olmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla enerjinizi aile ilişkilerinizde harcayacaksınız. Sevdiğiniz insanla veya aile bireyleriyle birtakım sürtüşmeler görülebilir. Evinizin güvenliğini ihmal etmemelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde, mücadeleleriniz artacak. Kararlı ve stratejik davranacaksınız. Bu dönem araba kullanırken veya yolculuk yaparken çok dikkatli olmanız gerekebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla Mars para evinizde dolaşmaya başlıyor. Paraya dayalı işlerinizde hırsınız ve mücadeleleriniz artacak. Özel hayatınıza dayalı harcamaları abartmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı ilgilendiren işlerinizde uğraşılarınız artacak. Birkaç aydır hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel alanlarınızda enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Ateşli hastalıklara, enfeksiyonel durumlara ve alerjilere karşı son derece dikkatli olmalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde ve sosyal alanlarınızda uğraşılarınızı ortaya koyacaksınız. Grupsal işlerde kendinizi gösterme isteğiniz çok yüksek olacak. Çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum önü işlerinizde, kariyerinizde ve sorumluluklarınızda artış görülebilir. Uğraşılarınız artarken, kendinizi göstermekten ve mücadele etmekten büyük zevk alacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı ortaklı işler, hukuk, eğitim, seyahat ve medya alanlarında enerjinizi ortaya koyacaksınız. Tanımadığınız veya az tanıdığınız insanlarla mücadeleleriniz olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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