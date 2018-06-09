AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Atik, cesur ve hareketli olabiliriz. Gün içinde duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Başkalarını düşünmeden alacağımız kararlar ilişkilerimizi zorlayabilir. Duyularımız fazlasıyla hassas olacağından kendimizi huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Özellikle baş ağrılarına dikkat etmeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız hareketli, sezgili, becerikli, özgürlüğüne düşkün bir kişiliğiniz var. Aldığınız sorumlulukları yerine getirmekte inanılmaz bir beceriye sahipsiniz. Sezgileriniz çok kuvvetli olduğundan özel hayatınızda kendinize uygun seçimler yapıyorsunuz. Bu sene, parasal işlerinizde dengeyi sağlayacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iletişimsel yönlerinizle hareket edeceksiniz. Yakın çevrenizden bir insan size yardım edebilir veya siz ona yol gösterebilirsiniz. Hayatınızın değerini daha iyi kavrayacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan yürüttüğünüz işlerinizin maddi planlamaları önem kazanabilir. Yapmanız gereken işleri ihmal etmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize bolca vakit ayırabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan alacağınız ilham yüksek olabilir. Olaylara mantıkla yaklaşacak, yakın çevrenizin sorunlarına çözümler üreteceksiniz. Kalbinizin istediği bir şey önünüze düşebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki düşünceler sayesinde işlerinizle ilgili bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Bugün, çok önemli işlerinizde ve görüşmelerinizde kişisel ilişkileriniz üzerinizde stres yaratabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik yerler görmek ve maceralara atılmak isteyebilirsiniz. Planlarınızda dikkatli olun, gözden kaçırdıklarınız olabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahatlerinizi ve planlarınızı devreye sokun. Bir para işiniz varsa sabah saatlerinde bu konuya çözümsel yaklaşabilirsiniz. Gün boyunca kalbiniz sizi doğru yönde destekleyecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde mantıklı ve çok yönlü olabilirsiniz. Gün içinde bazı parasal işlerinizi mutlaka halletmeli ve iş hayatınızdaki oluşumları destekleyecek kararlar içinde olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde kafanız çok iyi çalışıyor. Bugün duygularınızı da işin içine katarak yönünüzü daha kolay bulabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı görme isteğiniz giderek artıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizde arzu ettiklerinizle, kafanızdan geçenler sizi sabah saatlerinde fazlasıyla tatmin edebilir. Günlük işlerinizde her zamankinden biraz daha ağır ve rahat olacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızdaki bazı konuşmalar içinizi rahatlatabilir. Onlara yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde renkli aktivitelere katılacak ve çok eğlenceli olaylarla karşılaşacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizi kolay koordine edecek, kalbinizle düşünceleriniz arasında köprü kuracaksınız. Aileniz için yapacaklarınız öğleden sonra daha önemli olmaya başlayacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yol gösterici olabilir ve olaylara mantıkla yaklaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızda olup bitenleri merak edecek ve kısa vadeli işlerinizi devreye sokacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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