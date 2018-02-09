AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, Yay burcunda olacak. Uyluk, kalça, bacakların üst kısmı ve karaciğerimiz hassas olabilir. Sırt, siyatik ve varis ağrıları azabilir. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.
Bacak bölgesine yüklenmeden dolaşmak, gezinmek ve sportif faaliyetlerde bulunmak isteyebiliriz. Biraz rahatlamamız gerekiyor. Ev işlerinde temizlik ve tamirat için uygun günlerdeyiz. Beslenmede protein günleri olduğundan, protein ağırlıklı beslenmek vücudumuza çok iyi gelebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün iş alanlarınızda oldukça değişken tavırlarla ilerleyebilirsiniz. Arada biraz nefes almaya ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yolculuklarda ve seyahatlerde dikkatli olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız veya çocuğunuz için yapacağınız harcamalarda elinizin ayarı olmayabilir. İş hayatınız açısından hislerinizi kullanmanızda ve biraz sakinleşmenizde yarar var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insana karşı içgüdüsel davranabilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeli ve olayları sadece kendi açınızdan görmemelisiniz. Sosyal çevrelerdeki işlerde yer alabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda hırslı ve tepkisel davranışlar sergilemeniz söz konusu olabilir. Önsezilerinizi iyi bir şekilde kullanmalısınız. İnsanları çok fazla iğnelemekten kaçınmanız gerekiyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda kolay harcamalarda bulunabilirsiniz. Sahip olduklarınız konusunda hırslı davranabilirsiniz. Farklı insanlardan alacağınız geri dönüşler yaratıcılığınızı artırabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayları tek taraflı görmeye ve algılamaya meyillisiniz. Anlık sinirlenmelerinize ve tepkilerinize çok dikkat edin. Ortak parasal harcamalarınızda sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özellikle iletişimsel konularda kendinizi fazla zorlayabilirsiniz. Sinirli yapınızı dengelemeye özen gösterin. Aile hayatınızdaki konuşmalar ve gelişmeler sizi destekliyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda abartılı harcamalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda tek yönlü davranmamaya çalışın. İş hayatınızda kendinize güvenerek hareket edebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız ortamlarda dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Abartılı davranışlarınızı kontrol etmelisiniz. Aşk hayatınızda oldukça şanslı bir gün szi bekliyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha çok dış ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Aile hayatınızda aradığınız huzuru ve konforu rahatlıkla bulabilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı daha anlayışlı olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak adımlarınızda ve parasal konuşmalarınızda hırslarınızı kontrol edin. Önünüze güzel fırsatlar gelebilir. İletişimsel işlerinizde daha rahat ve hızlı ilerleyeceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşbirliklerine yatkın olabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki etkili insanlar iş hayatınız için sizi destekleyecek. Maddi konularda güzel gelişmeler olabilir, bu durumun tadını çıkarın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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