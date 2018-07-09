HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay boğa burcundayken, keyfe ve oturaklı konulara odaklanarak başlıyoruz yalnız akşam saatlerine kadar Ay boşlukta olacağından önemli işler yerine tamamlanması gereken konular üzerine yoğunlaşabiliriz. Salı günü venüs Başak bucuna geçiyor, ilişkilerde detaycı, pratik ve eleştirel yönlerimiz ortaya çıkabilir. Yine bu Salı jüpiter düzelecek, fırsatlarımız artmaya başlıyor. Cuma günü oluşacak Parçalı Güneş tutulmasıyla beraber aile, ev, yuva ve güvenlkle ilgili alanlarda önemli başlangıçlar ve adımlar karşımıza gelebilir.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; zeki, akıllı, becerikli, harekete geçmeyi seven bir insansınız. Neyin ne olduğu ve nerde doğru hamle yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Eğitim ve ailenin yönlendirmesi hayatınızda önemli olabilir. Özgür olmaktan korkmayın ve sizi sınırlayan etkilerden kurtulun. Bu sene, önemli iş anlaşmaları karşınıza gelebilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya parasal konulara odaklanarak başlayacaksınız. Riskli adımlarınız olacaksa gün içinde dikkatli adım atmalısınız. Akşam saatleri itibarıyla iletişiminiz daha hızlı akacak. İşinizi daha fazla önemseyeceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız aile konularında bazı anlaşmazlıkları içerse bile, akşam saatleri itibarıyla birkaç gün boyunca maddi olanaklarınızın üzerine düşebilirsiniz. Keyif yapacağınız, eğlenceli ortamlarda bulunacağınız, aşkın üzerine düşeceğiniz bir hafta olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftabaşına adapte olmak her ne kadar kolay olmasa bile akşam saatleri itibarıyla canlanacak, heyecanlı haberler duyacaksınız. Bu hafta ailenize ve sevdiklerinize daha fazla vakit harcayacağınız, evinize önem vereceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşten elde edilen gelirlerinizle ilgili bu haftabaşında bir beklentiniz oluşabilir ve düşündüğünüz karşılığı alamamak sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde kendi iç dünyanıza daha fazla dönecek, geçmişi sorgulayacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum önü ilişkileriniz ve bağlantılarınızı idare etmek bu haftabaşında kolay olmayabilir. Sizi etkileyen insanlara karşı takıntılarınızla hareket etmemelisiniz. Affedici yönlerinize sarılın. Akşam saatlerinde çevrenize ilham saçacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu haftabaşında parasal işleriniz veya seyahatle ilgili planlarınızda olayları gözünüzde büyütmemeye çalışın. Bu hafta itibarıyla kendinizi önemseyeceğiniz ve görüntünüzü değiştirmek isteyeceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal işlerinizde ödemeleriniz ve çevrenize verdiğiniz sözler sizi zorlayabilir. Bazı arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınızda onlara karşı güvensizlikleriniz ve takıntılarınıza dikkat edin. Bu hafta itibarıyla biraz kafa dinleyeceğiniz bir dönem başlıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda bazı konularda bu haftabaşı sevdiğinizle anlaşmak kolay olmayabilir. Olaylara sert tepkiler vermeden önce, takıntılarınızı gözden geçirin. Bazı konuların gereksiz uzadığını göreceksiniz. Parasal işleriniz birkaç gün boyunca önem kazanıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler güçler, günlük koşturmalar vaktinizi alırken gelecek planlarınıza adapte olmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Uzakta bulunan insanlardan duyacağınız bazı konular kafanıza takılabilir. İlişkilerinizden gereken desteği almayı unutmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size keyif verecek işlerinizle haftanız başlarken sevdiğiniz insanla olan parasal işlerinizde olayları gereğinden fazla büyütmeyin. Bu hafta itibarıyla seyahatleriniz, gezileriniz artmaya başlayacak ve kendinizi kuş gibi hissedeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu haftabaşı aile hayatınızda bazı olayları gözden geçirebilir, sevdiğiniz insanın bazı hareketlerini fazlasıyla önemseyebilirsiniz. Akşam saatlerinden sonra birkaç gün boyunca özel hayatınız daha fazla önem kazanacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda bu hafta abartılı ve çoşkulu bir şekilde hareket edebilirsiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde bazı insanlarla zorlanmalar oluşsa bile herşeyi alttan almayı unutmayın. Özel yaşantınız bu hafta itibarıyla öne geçmeye başlıyor.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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