28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
28.05.2018 - 09:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 28 Mayıs - 3 Haziran haftası burçları yorumladı. İşte burçların bir haftalık durumu...
1
1|62
KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında banka, para ve hesap işleriniz devrede olacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Ketum olacaksınız ve duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Aile hayatınız huzurlu olacak. Sevdiklerinizle paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz.
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2
2|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, eğitim, medya ve hukuk alanlarınızda önemli sonuçları hayatınıza taşıyabilir.
3
3|62
Yakın çevreniz ve uzak çevreniz arasında denge sağlamak önemli olacak. Bir konunun derinlemesine içine girebilirsiniz. Yine uzakta bulunan akrabalarınızdan alacağınız haberler devrede olabilir.
4
4|62
Çarşamba günü itibarıyla yakın çevrenizle iletişiminiz daha hızlanmaya başlayacak. Tartışmalar, irtibatlar, konuşmalar çok sayıda kontak gündeme gelebilir. Anlaşmalar yapmak için de uygun bir döneme giriyorsunuz. Yakın çevrenizdeki insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkları ve sorunları çözmek için kolları sıvayabilirsiniz.
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5
5|62
Cuma günü aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir veya tam tersi ev alanlarında yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Her halükarda oldukça keyifli ve şanslı bir gün olabilir. İletişime dayalı işlerinizde arkadaşlarınız veya dahil olduğunuz gruplar sizi harekete geçirebilir.
6
6|62
Cumartesi günü ev ve aile hayatınızda yaratıcılığınız ve fedakarlıklarınız ön planda olacak. Sevdiklerinize mutlu ve istekle yaklaşacağınız ve onlar için bir çok şeyi göze alacağınız bir gün geçirebilirsiniz.
7
7|62
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu pazartesi, özel hayatınıza veya ortaklı işlerinize daha fazla vaktinizi ayıracaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Ortaklaşa işlerinizde iletişiminizi hızlandıracak, önemli konuşmaların devreye girdiğini göreceksiniz. Başkalarından alacağınız desteğe ihtiyacınız var ve bundan faydalanacaksınız.
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8
8|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay ortaklaşa para alanlarınızda oluşacak. Ortaya çıkacak bir borç veya para ödemesi, sizi sıkıştırabilir veya daha fazla parasal konulara odaklanabilirsiniz. Etrafınızda yaşayacağınız olaylar farklı bir anlayış kazandırabilir.
9
9|62
Çarşamba günü itibarıyla daha fazla parayı konuşacaksınız, daha fazla ticari becerilerinizi ortaya çıkarmak isteyeceksiniz; aklınız daha mantıklı, daha pratik, çalışacak. Birden fazla iş bağlantısı kurmak, yine paraya dayalı görüşmeler ve konuşmalar yapmak için de uygun zamanlar içine giriyorsunuz. Kredi almak için harekete geçebilirsiniz.
10
10|62
Cuma günü özel ilişkilerinizde oldukça şanslı ve fırsatlı bir gün sizi bekliyor. Ortaklaşa atılacak adımlarda da hayatın sizi desteklediğini göreceksiniz. Paraya dayalı işlerinizde doğru hamlelerle ilerleyebilir, karşınıza gelecek olan fırsatları istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
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11
11|62
Cumartesi günü iletişime dayalı işlerinizde, grupsal çalışmalarınızda çevrenizdeki insanlara yardım etmek, onlar için harekete geçmek önemli olacak. Yaratıcılığınız yüksek çalışabilir, sevdikleriniz için fedakarlıklar yapmaktan çekinmeyebilirsiniz.
12
12|62
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı iş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gereken günlük işleriniz devrede olabilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Maddi konularda güzel ve sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çevre değişimleri sizi etkiliyor. Diğer yandan sağlığınızda düzenlemeler yapacaksınız.
13
13|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Birkaç gün boyunca özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde bazı hassaslıklara, iniş çıkışlara açık olabilirsiniz. Kendi hayatınıza odaklandığınız bu dönem partnerinizin hayatındaki olaylarda önem kazanabilir. Dengeyi iyi sağlayın.
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14
14|62
Çarşamba günü itibarıyla artık tam anlamıyla kendinizi rahat ifade etmeye başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen ikizler. Konuşma ve görüşmeleriniz artabilir. Kafanızdaki plan ve projeler için harekete geçebilirsiniz. Kendinizle ilgili konuşmaktan yorulmayacaksınız, sosyalliğiniz artabilir.
15
15|62
Cuma günü parasal işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kazanımlarınız artabilir veya paranızı arttırmak için doğru insanlarla bağlantıya geçebilirsiniz. Diğer yandan geleceğinizi ilgilendiren önemli kararlar sizi çok çabuk harekete geçirebilir. Seyahatler ve eğitimler sizi yukarıya taşıyacak.
16
16|62
Cumartesi günü maddi konularda şanslı ve bir o kadar yaratıcı etkilerinizin devreye gireceğini söyleyebilirim. İş alanlarınızda başkalarına yaptığınız yardımların sonuçlarını maddi olarak görebilirsiniz.
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17
17|62
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı, aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Hayata anlayış ve keyifle baktığınız bugünlerde, kendinizi doğru ifade etmekten kaçınmamaya özen gösterin. Hayata daha esnek gözlerle bakmaya çalışın.
18
18|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda bazı hassaslıkları hayatınıza taşıyabilir. Bir iş seyahati oluşabilir veya iş, hizmet alanlarınızda bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Her şeyi gözünüzde büyütmeyin ve sağlığınıza gereken özeni gösterin.
19
19|62
Çarşamba günü itibarıyla artık iletişimizde geri çekilebilirsiniz. Kendinize yönelik olacaksınız. Bu süreç esnasında çok fazla gözlemsel olabilirsiniz. Önemli planlarınızı kimseyle paylaşmayın, kafanızdaki planları hayata geçirmek için biraz daha beklemeniz gerekebilir.
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20
20|62
Cuma günü hem özel hayatınızda hem de sosyal ortamlarınızda oldukça şanslı ve keyifli etkiler altında olacaksınız. Hobilerinize vaktinizi harcamak hoşunuza gidebilir. Geri plandan yürüteceğiniz her tür iş için bugünün olumlu etkilerinden faydalanın.
21
21|62
Cumartesi günü kişisel alanlarınızı geliştirecek ve ileriye taşıyacak, değişik ortamlar, yaratıcılığınızı körükleyebilir. Daha az tanıdığınız insanlardan hayatınıza dair güzelliklerle karşılaşabilirsiniz.
22
22|62
ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız başlarken aile hayatınızda ve evinizde huzurunuz yerinde olabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Sevdiklerinizle paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz. Kafanızdaki planları bir an önce uygulamak istiyorsunuz, sosyal çevrenizdeki insanlar size yardımcı olabilirler.
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23
23|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay sizin aşk hayatınızı tetikleyecek. Çocukla ilgili oluşumlar, bazı sanatsal işlerinizin karşılığını almak önem kazanabilir. Aşk olgusu önem kazanıyor. Daha çok özel hayatınıza odaklanmak durumunda kalabilirsiniz.
24
24|62
Çarşamba günü itibarıyla sosyal çevre iletişiminiz artmaya başlayacak. Önünüzdeki 15 gün boyunca aktivitelere ve organizasyonlara katılabilirsiniz. Yine dostlar arasındaki iletişimi sağlamak size düşebilir. Geleceğinizi ilgilendirecek önemli konuşma ve görüşmeler devreye giriyor.
25
25|62
Cuma günü aile ortamlarınızda güzel şanslar ve fırsatlar oluşabilir. Aile büyüklerinizden birini bir yolculuğa uğurlayabilirsiniz. Huzuru, şansı ve mutluluğu sevdiklerinizle bir arada olduğunuzda tadabilirsiniz. Diğer yandan ortaklı işlerinizde hızlı ve etkili hareket edebilir, düşündüklerinizi uygulamaya koyabilirsiniz.
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26
26|62
Cumartesi günü sevdiklerinize her konuda yardım etme, dua etme gibi etkileriniz yüksek olacak. Bir şeyi içinizden isteyecek, sonrada olduğuna şahit olacaksınız. Yaratıcılığa dayalı işi olanlar için harika bir gün olabilir.
27
27|62
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında yakın çevrenizle iletişiminizi hızlandırırken, arkadaşlarınızı da kısa vadeli planlarınıza dahil edebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bir davet veya organizasyonda keyifli sohbetler ve konuşmalar devrede olacak.
28
28|62
Salı günü öğleden sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay ev ve aile hayatınızda önemli sonuçları ve konuları hayatınıza taşıyabilir. Kariyer hayatınız ve aile yaşantınızı dengeye sokmaya çalışmalı, aile büyüklerinizle gerilimlerden uzak durmalısınız. Sorumluluklarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.
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29
29|62
Çarşamba günü itibarıyla işle ilgili önemli konuşmalar ve yazışmalar içine gireceksiniz. İşinizle ilgili seyahatler de gündeme gelebilir.
30
30|62
İletişiminiz artacak. Geleceğe dönük planları formüle etmenin ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmenin tam zamanı. Yine kariyerinizi bağlayan konularda kendinizi göstermek, ifade etmek, daha fazla konuşmak isteyebilirsiniz.
31
31|62
Cuma günü sosyal çevrenizdeki insanlardan güzel şanslar ve teklifler görebilirsiniz. Önemli işlerinizde arkadaşlarınız size güzel tekliflerde bulunabilir. Sosyal ortamlarda dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Kariyerinizde ve iş hayatınızda kafanızdaki planları bu Cuma günü uygulamaya çalışın.
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32
32|62
Cumartesi günü sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızın yeni projeler adına ya da ilişkiniz adına size yardım ettiğini görmeniz hoşunuza gidebilir. Sosyal çevrenizden istediğiniz desteği göreceğiniz bir gün olacak. Sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.
33
33|62
TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı maddi konulara odaklı bir gün sizleri bekliyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. İş alanlarınızda parasal olarak tatmin sağlayacaksınız. Kariyerinizdeki güzel ve etkili konuşmalar yerinizi sağlamlaştırabilir. Bu konularda bu hafta işinizi şansa bırakmayın.
34
34|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Birkaç gün boyunca yakın çevre ilişkileriniz, akraba, kardeşler, kuzenler, arkadaşlar gündeminize yerleşebilir. Hassaslıklara açık olacaksınız. İhmal ettiğiniz insanlarla arayı kapatmalı ve yakınınızda bulunan insanlara daha fazla önem vermelisiniz.
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35|62
Çarşamba günü itibarıyla her türlü eğitim ve bilgi almaya yönelik aktivite için uygun zamanlara giriyorsunuz.Yurtdışı ve yabancılar, eğitim, yayıncılık, medyayla ilgili konularda yapacağınız konuşmalar ve anlaşmalar karşınıza gelebilir.
36
36|62
Cuma günü kariyer ilişkileriniz size kazanım olarak geri dönebilir. İşlerinizden önemli kazançlar sağlayabilirsiniz. Girişimlerinizde kendinizi göstereceksiniz. Bugünü iyi değerlendirin. Yine yabancılarla yapılacak olan işlerinizde, seyahatlerde, eğitim konularında istediklerinizi yapacaksınız.
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37|62
Cumartesi günü iş alanlarınızda yardım ettiğiniz kişilerin, kariyeriniz ve işleriniz için size arka çıktığına şahit olabilirsiniz. Yardımsever etkilerle oldukça yaratıcı ve verimli zamanlar sizi bekliyor.
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38
38|62
AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başında kendinizi rahat ve etkili bir şekilde ortaya koyabileceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Diğer insanlardan alacağınız tavsiyeler hayatınızı düzene koymanıza yardımcı olabilir. Her şeyi yük olarak görmemeye çalışın ve işlerinizi organize edin.
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39|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, parasal konuları hayatınızın merkezine yerleştirebilir. Para hesabınızı iyi yapmalı, bu alanlardaki iniş çıkışları ve dengenizi bu Dolunay iyi sağlamalısınız zira aşk hayatınız ve eğlenceye dayalı harcamalarınız fazla olabilir.
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40|62
Çarşamba günü ve sonrasında ortaklaşa parasal konularda kafanız çözüme yönelik çalışacak. Kolay çözümler üreteceksiniz. Bir yandan aklınızda yeni fikirler belirecek ve hesabınızı-kitabınızı iyi bileceğiniz bir sürece ilerleyeceksiniz.
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41|62
Cuma günü gelecek planlarınızı güzel ilişkilerle devreye sokabilirsiniz. Sizi daha az tanıyan insanlardan göreceğiniz şanslar ve faydalar yüksek olabilir. Diğer yandan ev ve aile hayatınız için yapmanız gereken harcamalarınıza odaklanabilir, evinizde karşınıza gelecek olan olayların sizi hareketlendirdiğini görebilirsiniz.
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42|62
Cumartesi günü yakın çevre ilişkileriniz devrede olurken, uzak çevre ilişkilerinizden aşk hayatınıza dair olumlu etkiler altında olacaksınız. Yine yaratıcılığa dayalı işleriniz için önemli kişiler devreye girebilir, bir seyahat gündeme gelebilir.
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43|62
YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Geri planda duracaksınız ve bu hafta başında canınız önemli işlerle uğraşmak istemeyebilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Rüyalarınız ve sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Yine bu hafta başında maddi konularla ve para işlerinizle uğraşabilirsiniz.
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44
44|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, bazı hayati kararlar almanıza neden olabilir. Hayatınızın sorumlulukları daha fazla ön planda olacak ama bir yandan da özel hayatınızda olup bitenlerle, partnerinizle uğraşmak durumunda kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin.
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45|62
Çarşamba günü itibarıyla artık ikili ilişkiler ve özel hayatınızda sorunlarınızı çözümlemek için doğru ve etkili bir 2 hafta başlıyor. Sevdiğiniz insanla iletişiminizi artırabilir, konuşmalarınızı hızlandırabilir, onunla daha fazla bağ kurmaya özen gösterebilirsiniz.
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46|62
Cuma günü ortak parasal işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yurtdışı planları, seyahat organizasyonları sizi hareketlendirecek. Diğer yandan harekete geçmeniz gereken işleriniz için istediğiniz desteği kolaylıkla sağlayacaksınız. İş birliğine açık olursanız işlerinizi daha kolay organize edebilirsiniz.
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47|62
Cumartesi günü ortaklaşa para konularında kuracağınız güzel ilişkiler, ev ve aile ortamlarınıza olumlu yansıyacak. Ailenize ve büyüklerinize yardım etmekten mutluluk duyacaksınız.
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48|62
OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Bu hafta başı sosyal ortamlarınızda ortaklaşa adımlar atabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Arkadaşlarınızla bir arada olacak, sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşacaksınız. Problemlerinizin üzerine gitmek için harika bir gün.
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49|62
Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Kontrolünüz dışında gelişecek olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Hesapta olmayan birtakım gelişmeler karşınıza çıkabilir, bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni gösterin.
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50|62
Çarşamba günü itibarıyla yanınızda çalışanların becerilerinden istifade edebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Aynı şekilde siz de birilerinin yanında çalışıyorsanız daha düzenleyici, daha organize olmak önemli olabilir. Sorunların çözümüne inmek açısından da uygun zamanlar içinde olacaksınız.
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Cuma günü iş alanlarınızda hemen ve kolay harekete geçecek, düşüncelerinizi hemen uygulamak isteyeceksiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aranızdaki uyum sizi çok mutlu edebilir. Kalbiniz boşsa sosyal ortamlardan fayda sağlayabilirsiniz.
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Cumartesi günü özel hayatınızdaki güçlü ilişkileriniz, yakın çevrenizdeki insanlarla keyifli bir iletişim kurmanıza neden olabilir. Yakın çevrenizden özel hayatınıza dair destekler alacaksınız.
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KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız oldukça yoğun bir şekilde başlayabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Çalışarak ve kendinizi göstererek iş alanlarınızda ilerlemek isteyeceksiniz. Yapmanız gereken işlerinizde ilk adımı geçtikten sonra kendinizi hemen bırakmayın.
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Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla aranızda bazı sorunları tetikleyebilir. Ya da onların sorunları daha fazla önem kazanmaya başlayabilir. Özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasındaki dengeyi iyi sağlamalısınız.
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Çarşamba günü itibarıyla artık aşkı konuşmak, aşk hayatınızda sorunlarınız varsa bunları halletmek, çocuğunuz varsa onunla iletişiminizi daha da artırmak öne çıkabilir. Bu alanlarda önemli adımlar atılabilir. Sanatsal veya kreatif işlerinizde görüşmeler ve konuşmalar hızlanabilir.
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Cuma günü beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlardan iş hayatınız adına destekler ve yardımlar göreceksiniz. Yine önemli bir iş seyahati oluşabilir ve siz bundan mutluluk duyabilirsiniz. Özel hayatınızın dinamikleri sizi çabuk harekete geçirebilir, hızlı bir gün geçirebilirsiniz.
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Cumartesi günü iş ilişkileriniz size parasal olarak geri dönebilir. Yaptığınız her tür yardımın ve fedakarlığın karşılığını alabilirsiniz. İstediğiniz sonuçları almak inanın çok kolay olacak.
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BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Dış ortamlarda, seyahat ve eğitim alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Yaratıcılığınız artacak. Özel hayatınızda anlamlı konuşmalar devrede olabilir. Kararsızlığınızı geride bırakmaya çalışmalı, kafanızı netleştirmelisiniz.
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Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Dolunay kariyer ve iş gelişmelerinizi hızlandırabilir. Bir işinizin sonucuyla karşılaşabilir, iş alanlarınızda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Aile hayatınıza bu kadar odaklanmışken, iş hayatınızın hızlanması dengeyi iyi sağlamanız gerektiğine işaret ediyor.
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60|62
Çarşamba günü itibarıyla artık ev, aile ve yuva alanlarınızda becerilerinizi ortaya koymaya başlayacaksınız. İletişiminiz artacak, geçmiş konu ve olayları daha fazla konuşmak isteyeceksiniz. Emlak alım, satım, kiralama işiniz varsa bu tarihten sonraki 15 gün boyunca bu alanlarınız aktif olacak. Konuşma ve görüşmeleriniz hızlanacak.
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Cuma günü özel hayatınızda, ilişkilerinizde şans ve fırsatlar sizden yana. Eğitim işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sevdiğinizle seyahat planları yapabilir, seyahat teklifi alabilirsiniz. Ev ve aile hayatınız için kolaylıkla harekete geçeceksiniz.
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Cumartesi günü aşk hayatınızda oldukça yaratıcı ve iyimser etkiler altında olacaksınız. Aşk hayatınız için kendi hayatınızdan fedakarlıklarda bulunabilir ve bunu büyük bir mutlulukla yapabilirsiniz.
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