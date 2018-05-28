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Cuma günü beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlardan iş hayatınız adına destekler ve yardımlar göreceksiniz. Yine önemli bir iş seyahati oluşabilir ve siz bundan mutluluk duyabilirsiniz. Özel hayatınızın dinamikleri sizi çabuk harekete geçirebilir, hızlı bir gün geçirebilirsiniz.