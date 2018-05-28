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28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız

28.05.2018 - 09:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 28 Mayıs - 3 Haziran haftası burçları yorumladı. İşte burçların bir haftalık durumu...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları! 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
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    KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

    Bu hafta başında banka, para ve hesap işleriniz devrede olacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Ketum olacaksınız ve duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Aile hayatınız huzurlu olacak. Sevdiklerinizle paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz.

     

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  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları! 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
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    Salı günü öğlede sonra Yay burcunda bir Dolunay oluşuyor. Bu dolunay, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, eğitim, medya ve hukuk alanlarınızda önemli sonuçları hayatınıza taşıyabilir.

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları! 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
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    Yakın çevreniz ve uzak çevreniz arasında denge sağlamak önemli olacak. Bir konunun derinlemesine içine girebilirsiniz. Yine uzakta bulunan akrabalarınızdan alacağınız haberler devrede olabilir.

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları! 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
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    Çarşamba günü itibarıyla yakın çevrenizle iletişiminiz daha hızlanmaya başlayacak. Tartışmalar, irtibatlar, konuşmalar çok sayıda kontak gündeme gelebilir. Anlaşmalar yapmak için de uygun bir döneme giriyorsunuz. Yakın çevrenizdeki insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkları ve sorunları çözmek için kolları sıvayabilirsiniz.

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  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları! 28 Mayıs - 3 Haziran 2018 haftalık burç yorumlarınız
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    Cuma günü aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir veya tam tersi ev alanlarında yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Her halükarda oldukça keyifli ve şanslı bir gün olabilir. İletişime dayalı işlerinizde arkadaşlarınız veya dahil olduğunuz gruplar sizi harekete geçirebilir.

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