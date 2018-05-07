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Bu hafta Çarşamba günü şanslı günlerden. Özel ilişkilerinizde sevdiğiniz insanın karşısına gelen seçenekler sizi çok mutlu edebilir veya beraber bir işe kalkışabilir, ilişkinizde ne kadar şanslı olduğunuzu görebilirsiniz ama tüm bunlar abartmadığınız ve bir şey olmaz yaklaşımına geçmediğiniz müddetçe oluşabilir.