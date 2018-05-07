Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Hande Kazanova 7-13 Mayıs haftası burçları yorumladı. İşte burçların bir haftalık durumu...
1
1|55
KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız arkadaş çevrenizle, sosyal ortamlardaki işlerinizle başlayacak sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Arkadaşlarınıza karşı duygularınızı, düşüncelerinizi öne çıkarmakta zorlanabilirsiniz.
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2|55
Bu hafta başı alacağımız yanıltıcı etkilerle yakın çevre ilişkilerinizde yanlış yönlendirilmeler, ilişki bozuklukları oluşabilir. Yine iletişime, satışa veya pazarlamaya dayalı işlerinizde bu hafta başı hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz.
3
3|55
Ayrıca bu hafta hem iş alanlarınızda hem de kişisel görüşmelerinizde kolay ikna olmayabilirsiniz. Kafanız önemli konulara takılı olabilir. Bu haftanın en şans kokan günü Çarşamba günü parasal işlerinizde işinizi sağlama alarak çok abartmadan ilerlemek önemli olsun.
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4|55
Karşınıza değişik fırsatlar gelebilir, coşkuyla ilerlerken yapabileceklerinizi, yapamayacaklarınızı iyice gözden geçirin.
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5
5|55
Hafta sonu sinirli yapınızı göz önünde bulunacağınız ortamlarda ortaya koyabilirsiniz. Gerginliklerinizin hayatınızdaki düzeni bozmasına izin vermeyin. Güçlü etkiler altında olduğunuzu bilmelisiniz.
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6|55
BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız kariyer ve iş bağlantılarınızla başlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu hafta başında arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizdeki olayların parasal konularda sizi yanıltmasına izin vermemeniz gerekebilir.
7
7|55
Yapacağınız işlerde başkalarına danışmak yerine kendi iç güdülerinize, mantığınıza ve bakış açınıza güvenmelisiniz. Ayrıca geleceğinize yönelik planlarınızı oluştururken olumsuzluktan uzak durun, kafanıza takılan eski konular, yaşanmışlıklar sizi yorabilir ve yapabileceklerinizden alıkoyabilir.
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8
8|55
Bu hafta en şanslı gün Çarşamba günü. Özel hayatınızda karşınıza önemli fırsatlar çıkabilir, ilişkinizde kendinizi mutlu ve şanslı görebilirsiniz. Karşınıza gelecek olan fırsatlarda durum ve koşulları çok fazla abartmamaya çalışmalısınız.
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9|55
Hafta sonu, dış ortamlarda, tatilde veya seyahatlerinizde oldukça gergin ve sinirli olabilirsiniz. İnsanlara göstereceğiniz anlayış ön planda olmalı sevgili Boğalar. Hayatınızda önemli değişimler var ve siz bu değişimler konusunda önemli insanlardan destek alıyorsunuz.
10
10|55
İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, önemli konuşmalarla başlayabilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
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11
11|55
Bu Pazartesi iş alanındaki net olmayan koşullar, kişisel ilişkilerinizde sizi yanıltabilir. Ya da iş alanlarınızdaki bir insanın sizi kendi girişimleriniz konusunda yanılttığına şahit olabilirsiniz.
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12|55
Hafta başı işlerinize dikkat edin. Ayrıca başınıza gelmiş bir olayı kafanıza fazlasıyla takabilir, sosyal ortamlardaki konuşmalarınızda defansif davranabilirsiniz. BU haftanın en şanslı günü Çarşamba.
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13|55
Her ne kadar girişimlerinizde geri planda dursanız bile, karşınıza gelecek seçenekler ve fırsatlar hoşunuza gidebilir. Neler yapacağınızı veya yapamayacağınızı iyice düşünerek hareket edin.
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14|55
Hafta sonu kalabalık yerlerde, arkadaş ortamlarınızda kolay tepkiler vermeye meyillisiniz. Yine de kendinizi geliştirdiğiniz bu dönemde kendi gücünüzle işleri istediğiniz gibi yoluna koyacaksınız.
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15|55
YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız ödenmesi gereken faturalar, para işlerinizle başlayabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Bu hafta başında gözünüzü dört açın, internet üzerinden yapacağınız ödemeleriniz varsa sorunlar oluşabilir.
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16|55
Diğer yandan medya, eğitim, ticaret veya yabancı ortaklı işlerinizde ve ilişkilerinizde bazı yanılgılar ve aldanmalar oluşabilir. Bu hafta başı bu işlerinize dayalı görüşmelerinizde gerçekçilikten uzaklaşmayın.
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17
17|55
Arkadaş ve aile ilişkilerinizde sorunlara açık birkaç gün geçirebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde eşinizin bir konuşması, hareketi veya görüşü kafanıza takılabilir. Bu hafta Çarşamba günü olumlu etkiler altındasınız. Sosyal çevre ortamlarınızda karşınıza güzel fırsatlar gelebilir.
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18|55
Yaratıcılığa veya kreatif alanlara dayalı işlerinizde yeni kapılar açılabilir. Bu fırsatlarda, abartıya ve çok fazla coşkuya kapılarak değil, her şeyi etraflıca düşünerek ilerlemelisiniz. Özel hayatınızda da şanslı olacaksınız.
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19|55
Hafta sonu ilişkilerinizde ağzınızdan çıkanları kulağınız duymalı, özel hayatınızda sevdiğiniz insanın size vereceği tepkiler de sizi zorlayabilir.
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Sosyal çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz güç ve destekle zorlukları ve sıkıntıları kolaylıkla aşabilirsiniz.
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ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya ilişkilerinizin üzerine yoğunlaşarak başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu aralar ilerlemeniz gereken işlerinizde kendi değer yargılarınıza daha fazla güvenmelisiniz. Birkaç gün boyunca önemli işlerden uzak durmanız yerinde olabilir.
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Parasal konularda çevrenizin veya arkadaşlarınızın sizi yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem içindesiniz. İşinizle ilgili görüşlerinizde kafanız bir olaya veya bir söze takılabilir, kolay ikna olmayacağınız bir hafta içindesiniz.
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23|55
İnsanlara kafanızdaki şüphelerden bahsederken onları yönlendirmekten kaçınmaya çalışın. Bu haftanın en şanslı günü Çarşamba günü. Karşınıza işinizde önemli seçenekler ve fırsatlar gelebilir ve bu fırsatlar aile hayatınıza olumlu yansıyabilir.
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24|55
Yine anne veya babanızın hayatında da şanslı açılımlarla karşılaşacaksınız. Hafta sonu, gerginliklerinizi kontrol edin, gezerken, dolaşırken çok çabuk tepki verebilir, sinirli konuşmalar içine girebilirsiniz.
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Diğer taraftan yeni gelecek olan haftanıza hazırlanırken kendinizi güçlü ve yeterli göreceksiniz.
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26|55
BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız günlük işlerinizin düzeniyle, yapacaklarınızla başlayacak ama gün içinde düşündüklerinizin hepsini uygulamak istemeyebilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. İş ilişkileriniz konusunda hayatınızı paylaştığınız insanın sizi yanlış yönlendirmesine dikkat etmelisiniz.
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Aynı zamanda kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanla ilişkinizde bazı hayal kırıklıkları ve sorunlar oluşabilir. Bu hafta para alışverişlerinizde, konuşmalarınızda şüpheci ve güvensiz davranmanız da mümkün. Sevdiklerinizi bu konuda manipüle etme isteğiniz ters tepebilir.
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Haftanın en şanslı günü Çarşamba. İş ve girişim fırsatları yüzünüzü güldürebilir sevgili Başaklar. Kafanızda oluşturduğunuz işlerin değişik bir türünün karşınıza geldiğini görebilir, düşüncelerinizde coşkuyla ilerleyebilirsiniz.
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Hafta sonu içinizde tuttuklarınızı dışa vurum şeklinize dikkat edin, kolay sinirlenmelere ve tepki vermeye açık olacaksınız. Gezintilere çıkmak, başka yerler görmek gerilimi aşağıya çekebilir. Sanatsal işlerde, çocuk veya aşk hayatınızda dengeyi sağlayacak kendinizi güçlü göreceksiniz.
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TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız aşk dolu, keyif dolu etkilerle başlayacak sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Gün içinde daha önceden verdiğiniz sözler keyfinizi aşağıya çekebilir. Bu hafta başı iş alanlarınızdaki belirsizlikler, yabancılarla yapacağınız işlerde yanlış adımlar atmanıza neden olabilir.
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Gözden kaçırdığınız detaylar iş alanlarınızda sizi zorlayabilir. Hayal kırıklıklarına dikkat etmeniz gereken bir gün olacak. Herhangi bir anlaşma veya görüşmeniz varsa yapmamaya özen gösterin.
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Diğer yandan özel hayatınızda şüpheci tavırlarınızla olayların altını didik didik arayabilir, karşı tarafı bunaltabilirsiniz.
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Biraz daha sakin olmanız sizi rahatlatacak şeyler düşünmeniz takıntılarınızı azaltabilir. Bu hafta Çarşamba günü parasal konularda güzel açılımlarınız olacak ama bu açılımları gerçekçi yollara ele almalı, karşınıza çıkacak fırsatlarda abartılı yönlerle hareket etmemelisiniz.
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Hafta sonu içinizde tuttuğunuz bir çok konu aile ve özel hayatınızda bir sınav gibi sizi zorlayacak. Karşı taraftan alacağınız sonuçlara vereceğiniz tepkilere dikkat edin. Gücünüzü sessizlikten ve biraz da sağduyudan almalısınız.
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AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya ailevi konularınızla ilgilenerek başlayacaksınız sevgili Akrep veya Yükselen Akrepler. Bu hafta başı, kafanızın bazı konularda karışık olması ve önünüzü görememeniz, ortaklaşa para alanlarınızda bazı zorlanmalara neden olabilir.
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Bu hafta kredi almayın, borç vermeyin veya borsada riskli yatırım yapmamaya çalışın. Ayrıca beraber iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizde kolay ikna olmayacaksınız. Olayların ardında başka nedenler arayabilir ve derine inmedikçe rahat etmeyebilirsiniz.
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Bu hafta Çarşamba günü şanslı günlerden. Özel ilişkilerinizde sevdiğiniz insanın karşısına gelen seçenekler sizi çok mutlu edebilir veya beraber bir işe kalkışabilir, ilişkinizde ne kadar şanslı olduğunuzu görebilirsiniz ama tüm bunlar abartmadığınız ve bir şey olmaz yaklaşımına geçmediğiniz müddetçe oluşabilir.
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Hafta sonu yakın çevrenize karşı anlayışı elden bırakmayın, sinirli, agresif ve gergin olabilirsiniz. İletişim gücünüzü ilişkinizden, ilişki içinde olduğunuz insandan alabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde de güçlü etkileriniz var.
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YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız yakın çevrenizdeki insanlarla yapacağınız bazı planlarla başlayabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Özel hayatınızda bazı hayal kırıklıkları veya sorunlar görülebilir.
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Taşınma alanlarınızda veya ortaklı işlerinizde yanılgılar oluşabilir. Bu hafta başı özel ilişkilerinize ve aile hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ayrıca parasal ve riskli işlerinizle şüpheyle ve takıntılı yaklaşabilirsiniz.
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Umutsuz olmayın ve takıntılardan uzak durun. BU hafta Çarşamba günü değişik fırsatlı bir iş, hizmet karşınıza gelebilir. Ya da işlerinizde abartılı bir iyimserlikle olayları üstlenebilirsiniz. Aşırı iyimserlik ve coşku size hata yaptırmasın en çok buna dikkat edin, daha net koşullar oluşturun.
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Hafta sonu gerginliğinizi sevdiklerinize karşı kontrol etmelisiniz. Çocuğunuz varsa ona karşı iletişimde sabırsız olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da kolay öfkelenmeye açıksınız. İş alanlarınızdan alacağınız güçlü desteklerle olayları aşmanın bir yolunu bulacaksınız.
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OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftaya parasal işlerinizin üzerine eğilerek başlıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bu pazartesi, yakın çevrenizdeki yanıltıcı durumlar iş ilişkilerinizde bazı aldanmalara neden olabilir. Şartlar konusunda bu hafta başı gözünüzü dört açın.
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İş ilişkilerinizde bazı sorunlar ve hayal kırıklıklarına açıksınız. Ayrıca aile hayatınızda bazı şüpheleriniz sizi yorabilir. Sevdiğiniz insanla olan konuşmalarınızda kolay ikna olmayacak, kafanızda oluşturduğunuz senaryoya göre hareket edeceksiniz.
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Bu hafta Çarşamba günü güzel ve keyifli etkileriniz devreye girecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan göreceğiniz şanslarla iş ve özel hayatınızda yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Aşırı iyimserlik hata yaptırabilir, olayları hep kontrol ederek yolunuzda ilerleyin.
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Hafta sonu ise, aile hayatınızda sinirinizi sevdiğinizden veya aile büyüklerinizden çıkartabilirsiniz. Kendi kafanızdaki planları anlatırken onları da işin içine dahil etmeye çalışın. Hayattan alacağınız keyifle istediğiniz bir çok şeyi gerçekleştirebilirsiniz.
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KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız kendiniz için yapacağınız planlarla başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu hafta başı kendi başınıza hareket etmek isterken başka insanlar için yapacaklarınız sizi yoksa bile bir yolunu bulacaksınız.
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Aşk hayatınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Bazı harcamalarınız siz de hayal kırıklıkları yaratabilir. Bugün borsada yatırım yapıyorsanız risk almaktan kaçının ve şartların yanıltıcı olabileceğini bilin. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde şüpheleriniz yoğun olabilir.
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Olayların arkasında neler olup bittiğini merak edecek, takıntılarınızın arttığını göreceksiniz. Bu hafta Çarşamba günü size özel fırsatlar sunabilir. Kariyerinizdeki güzel gelişmeler aile hayatınıza yansıyacak.
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Değişik şansların ve fırsatların abartmadan, üstüne düşerek ele alınması iyi olabilir. Hafta sonu içsel ve dışsal gerginliklerinizi iyi kontrol edin, çenenize vurabilir.
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Yakınınızdakileri haşlamamak ve yormamak adına biraz rahatlamalısınız. Aile hayatınızdan alınacak güçle sıkıntı yaşadığınız konuları yoluna koyabilirsiniz.
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BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Haftanız biraz isteksiz etkilerle başlayabilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Ailenizi ilgilendiren kararlarınızda gözünüzü dört açmalısınız. İlişkilerinizde bozulmalar oluşabilir.
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Yine bu hafta başında emlak alım, satım gibi işleriniz varsa yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olmalısınız. Çevrenizle beraber kalkışacağınız işlerinizde parasal konular kafanıza takılabilir, ikna olmakta zorlanabilirsiniz.
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Bu hafta Çarşamba günü şansınız çok yüksek. Değişik ve farklı fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu fırsatlara vereceğiniz tepkiler önem kazanıyor. Çok fazla gaza gelmeden abartmadan atılacak adımlarla bu şansları realiteye geçirebilirsiniz.
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Hafta sonu ise, çevre ilişkilerinizde gerginliğinizi kontrol etmelisiniz. Çabuk tepkiler verebilir, ağzınızın tadını bozabilirsiniz. Güçlü insanlardan göreceğiniz desteklerle girişimleriniz konusunda kafanız rahat edecek.
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