Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
07.01.2018 - 22:11 | Güncelleme:
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 8-14 Ocak haftası burç yorumunuz...
1
1|60
Koç Burcu:
Haftanız özel hayatınızın detayları ve konularıyla başlayabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı ortak parasal işlerinizde oldukça şanslı ve fırsatlı olacaksınız. Parasal işlerinizde güzel sonuçlar alınabilir. Kariyerinizde hayatın sizi seçenekleriyle büyüttüğünü görebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz destekler yüksek olacak.
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2
2|60
Salı günü iş hayatınızda ve kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler içinde olabilirsiniz. Kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü sadece kendiniz için değil diğer insanlar için kullanmayı deneyin. Bir yandan da toplum içindeki ilişkilerinizde kıskanç tavırlar içine girme ihtimaliniz var. Özellikle iş alanlarınızda bazı anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler yaşamaya müsait bir gün olabilir. Tutkulu davranışlarınızı, amaçlarınıza yaklaşımlarınızı gözden geçirmelisiniz.
3
3|60
Çarşamba günü, kariyer ve iş hayatınız için parasal işlerinizde etkili ve hızlı hareket edecek, amaçlarınız doğrultusunda işlerinizi yerine getireceksiniz. Enerjiniz yüksek olabilir.
4
4|60
Perşembe günü itibarıyla merkürün iş ve kariyer alanlarınıza kaymasıyla bu alanlarınızda çözümcü, pratik, disiplinli yönleriniz ortaya çıkacak. 2 hafta boyunca daha fazla iş konularınıza kanalize olacaksınız. Konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Birden fazla işle uğraşabilirsiniz.
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5
5|60
Bu haftanın en zorlayıcı zamanları haftasonuna denk geliyor. İçsel sıkıntılarınız, üstlendiğiniz sorumluluklar ve değişiklik arzunuz toplum önünde sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda kolay tepki vereceksiniz. Kafanızdaki planlar, elinizdekilerle uymayabilir. Hem ilişkilerinizde, hem de iş alanlarınızda daha dikkatli adımlar atmalı, hayatı daha geniş açıdan görmelisiniz..
6
6|60
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde hayat size güzel ve şanslı seçenekler, olasılıklar sunabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Ortaklı bir işiniz varsa geleceğinize yönelik planlarınızı gözden geçirecek, yeni yıl planlamalarına, yapacağınız seyahatlere odaklanacaksınız. Geleceğinize yönelik umutlarınız yüksek olabilir.
7
7|60
Salı günü seyahatlerde, yabacılarla yapılacak işlerde, geleceğinizi ilgilendiren önemli konularda gücünüzü kesin ve net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Yapacağınız işlerde sizi destekleyen insanların varlığında artışlar görülebilir. Bir yandan da çevrenizdeki, sizi daha az tanıyan insanları yönlendirme durumunuz olabilir. Ya da düşünceleri ile onlar sizi manipüle edebilirler. Beklenmedik bir takım olaylar ilişkilerinizi zedeleyebilir. İlişkilerinizde dikkatli ve dengeli olmanız çok işinize yarayacak.
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8
8|60
Çarşamba günü özel hayatınızda yapılması gereken işlerinizi kolay organize edeceksiniz. Hayat sizi birçok açıdan harekete geçirebilir. Amaçlarınızı yerine getirmek için istekli olabilirsiniz.
9
9|60
Perşembe günü itibarıyla seyahat, eğitim, hukuk, medya konularınızda konuşma ve görüşmeleriniz artmaya başlayacak. Bu alanlarda yaşayacağınız sorunlara etkili ve pratik çözümler üretebilirsiniz. Eğitim hayatınızda düzenlemeler yapabilir, seyahatleriniz varsa araştırmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Geleceğinize yönelik adımlarınız hızlanabilir.
10
10|60
Bu haftanın en zorlayıcı zamanları haftasonuna denk geliyor. Seyahatteyseniz bazı beklenmedik olaylara açık olmalısınız. Yine dış ortamlarda önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hem özel hayat ilişkilerinize, hem de çalışıyorsanız iş alanlarınıza Cumartesi- Pazar dikkat edin. Planlarınızda önemli sorumluluklar devrede olacak.
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11
11|60
İkizler Burcu:
İş ve hizmet hayatınızda kendinizi ve yapacaklarınızı hızlı ve etkili bir şekilde ayarlayacak, maddi konularda istediğiniz ve aradaığınız sonuçların ve fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Sevdiklerinizle parasal konularda bu hafta ters düşmemelisiniz.
12
12|60
Salı günü kendi üzerinizdeki o hissettiğiniz dönüştürücü olayların, ortaklaşa para alanlarınıza daha etkili bir şekilde yansıdığına şahit olabilirsiniz ya da bir anlamda gücünüzü bu alanlarda ortaya koyabilirsiniz.
13
13|60
Parasal işlerinizde şüpheci ve biraz da manipüle eden yönleriniz devrede olabilir veya siz başkaları tarafından para işlerinizde manipüle edilmeye yatkın olabilirsiniz. İkili ilişkilerde biraz da kıskançlığınız üstünüzde olacak. Sadece kendi özel hayatınızda değil, aynı şekilde sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde de bazı bozulmalar oluşabilir.
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14
14|60
Çarşamba günü yapılması gereken işleriniz için ritminizi hızlandıracak, güçlü ve hareketli yapınızla işlerinizi kolayca toparlayacaksınız. Haftabaşından karşınız gelen fırsatlarınızı şimdi değerlendirmenin tam zamanı.
15
15|60
Perşembe günü itibarıyla ortaklaşa para alanlarınızda çözüme yönelik hareket etmeye başlayacaksınız. Bir ödeme çizelgesi hazırlayabilir, banka işlerinizi istediğiniz düzene sokabilirsiniz. Bir yandan da gizemli konuları konuşmak hoşunuza gidecek.
16
16|60
Haftasonu bu haftanın en zorlayıcı zamanlarından. Son anda çıkacak bir ödeme, parasal bir mesele veya aidat sorun olabilir. Bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir ya da siz borç isteyebilirsiniz. Bu da ilişkilerinizde bozulmalara neden olabilir. Sosyal ortamlarda beklenmedik olaylara açık olun, tepkilerinizi kontrol etmeniz önemli olacak. Üstlendiğiniz maddi sorumluluklar hayatı olumsuz algılamanıza neden olabilir.
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17
17|60
Yengeç Burcu:
Özel hayatınızda bu haftabaşı oldukça şanslı ve fırsatlı seçenekler yakalayabilirsiniz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Sevdiğiniz insanın size sunacağı teklifler yüzünüzü güldürebilir. Bir teklif alabilir, edebilir, bebekle ilgili oluşumları sevdiğiniz ve etrafınızla paylaşabilirsiniz. Kreatif ve sanatsal işlerinizde de güzel anlaşmalar yakalayamaya elverişlisiniz.
18
18|60
Salı günü özel hayatınızda güçlü ve değiştirici etkiler içinde olacaksınız. Sevdiğiniz insan sizin üzerinizde kendi gücünü etkili bir şekilde kullanmak isteyebilir, ilişkinizde siz de bu gücü kullanma arzusunda olabilirsiniz. Sosyal ortamlarda sevdiğiniz insanla aynı fikirleri paylaşmıyor olabilirsiniz. Ya siz sevdiğiniz insana, ya da o size baskı ve kıskançlık uygulayabilir. Özel hayatınızda yoğun duygular altında olacak, bir yandan iyi anlaşacak, diğer yandan ilişkinizi bazı noktalarda zorlayacaksınız.
19
19|60
Çarşamba günü özel alanlarınızda çabuk harekete geçebilir, yapılması gerekenler konusunda hızlı ve iş bitirici davranabilirsiniz. Durum ve olayları toparlayacaksınız. Ortaklaşa işlerde hırslı ve amaçlarınız doğrultusunda davranabilirsiniz.
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20
20|60
Perşembe günü ve sonrasında özel hayatınızda yaşayacağınız sorunlara çözüm üretmek daha kolay görünüyor, sevdiğinizle konuşmayı ve olayları gerçeklikle incelemeyi denemelisiniz. Başkalarına danışmak ve onlardan görüş almak isteyeceksiniz.
21
21|60
Bu haftanın en zorlayıcı zamanları haftasonuna denk geliyor Cumartesi ve Pazar günleri sevdiğiniz insanla göz önünde olacağınız ortamlarda anlaşmakta zorlanacaksınız. İlişkinizde konuştuklarınız veya üstleneceğiniz sorumluluk lar, yükler hayatı dar algılatabilir. Ortaklaşa bir işiniz varsa partnerinizle sürtüşmelerden uzak durun.
22
22|60
Aslan Burcu:
Haftanız yakın çevre iletişiminizle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. İş alanlarınızdaki yoğunluklar, gün içinde etkin bir program yapmanızı zorlaştırabilir. Bir yandan da Aile hayatınızda yakalayacağınız mutluluk ve şanslar, günlük hayatınızın ritmine daha rahat uyum sağlamanıza neden olabilir. Bu hafta ev ve aile alanlarınızda şanslarınız yüksek.
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23
23|60
Salı günü kendinizi işinizde etkili bir şekilde gösterebilirsiniz. Belki de karşınıza gelecek olan bir projede size çok faydası dokunacak bir iş arkadaşıyla yola devam etme gibi etkileriniz yüksek olacak. İş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlar ya da yanınızda çalıştırdığınız kişiler sizin üzerinizde baskı oluşturabilirler veya siz onlara takıntılı bir şekilde davranabilirsiniz. Her halükarda iş düzeninizi, günlük hayatınızın akışını, sağlığınızı iyi organize etmeli, herşeyi sistemli bir şekilde ele almalısınız.
24
24|60
Çarşamba günü aile hayatınızda yapılması gerekenler için ya da aile hayatınızdaki bireylerin sağlığıyla ilgili yapılması gerekenleri hızlı ve etkin bir şekilde ele alabilirsiniz. Gün içinde enerjinizi iyi kullanacaksınız.
25
25|60
Perşembe günü itibarıyla iş ve sağlık alanlarınızda konuşmalarınızı ve görüşmelerinizi arttırıyorsunuz. Kafanız hızlı, net, pratik ve gerçekçi çalışacak. Ele alınması gerekenleri belirleyecek, düzeninizi oluşturacaksınız. Bu dönem sağlık kontrollerinizi yaptırmak için size göz kırpıyor.
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26
26|60
Bu haftanın en zorlayıcı zamanları haftasonuna denk geliyor. Seyahat işlerinizde bazı zorlanmalarınız oluşabilir. Daha az samimi olduğunuz insanlarla birbirinize karşı çok kolay tepkiler verebilirsiniz. Görev gibi gördüğünüz veya yaptığınız şeylere karşı tepkiniz ve sıkılganlıklarınız bu haftasonu sizi yorabilir.
27
27|60
Başak Burcu:
Haftanız maddi konulara odaklanarak başlıyor sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Harcamalarınız artarken kendi isteklerinizi sevdikleriniz için kenara atmanız Pazartesi günü sizi zorlayabilir. İletişimsel işlerinizde göreceğiniz fırsatlar, sanatsal veya yaratıcılık gerektiren alanlarınızda güzel açılımlar sağlayabilir. Aşk hayatınızda yakın çevrenizdeki insanlardan bu hafta destek alacaksınız.
28
28|60
Salı günü aşk hayatınızda karşı tarafın sizin üzerinizde güç uygulayacağı, aynı şekilde sizin de sevgi konusunda güçlü yönlerinizi ortaya çıkartacağınız birgün sizi bekliyor. Hem maddi hem de manevi olarak sevdiğiniz insanla bazı çatışmalar ve sürtüşmeler de yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz insana karşı kıskançlık yapmayın ve yanlış anlaşılmalara sebep olmayın. İlginizi tek bir noktaya değil de farklı alanlara yöneltmek sizi olası sıkıntılardan koruyacak.
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29
29|60
Çarşamba günü kreatif, sanatsal, eğitime veya riske dayalı işlerinizde güçlü iletişiminiz size yardımcı olabilir. Güzel planlarınızı hayatınızın istediğiniz alanlarına uygulayabilirsiniz. Enerjik yapınızla sportif faaliyetlerde, aktivitelerde rahat edeceksiniz.
30
30|60
Perşembe günü itibarıyla aşkı daha fazla konuşabilir, sorgulayabilir veya varsa bu alanlarınızdaki sorunlara kesinlik ve netlik getirmek isteyebilirsiniz. Yine çocuğunuzla olan iletişiminiz artıyor. Öğrenmeye veya öğretmeye açık bir dönem.
31
31|60
Bu haftanın en zorlayıcı etkisi haftasonu devreye giriyor. Özel hayatınızda bazı konularda duygusallığınız yüksek çalışabilir. Bu yüzden sevdiğiniz insanla bazı sürtüşmeler ve zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Parasal konulara vereceğiniz tepkiler ilişkinizin dinamiğini sarsabilir. Olayları sadece tek taraflı görmemeye çalışın.
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32
32|60
Terazi Burcu:
Haftanız kendi hayatınıza ihtiyaçlarınıza odaklanarak başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Özel hayatınızda bu Pazartesi sevdiklerinizle anlaşmazlıklara dikkat edin. Maddi konularda bu haftabaşı birden fazla seçenek veya alternatif karşınıza gelebilir. Şansınızı özellikle aile hayatınızda veya gayrimenkule yönelik işlerinizde kullanabilirsiniz..
33
33|60
Salı günü aile hayatınızda güçlü kararlar alacaksınız. Alacağınız kararlarla, yapacağınız yardımlarla güçlü kişiliğinizi aile büyüklerinize gösterebilir ya da ailenizde sizin üzerinizde güç sahibi olan bir insandan istediğiniz desteği görebilirsiniz. Bir yandan da bazı konularda ve ailenizdeki kişilere karşı sergilediğiniz kıskanç ve baskıcı tavırlar ortamı biraz gerebilir. Bu da özel yaşantınızda ilişkinizi bozabilir.
34
34|60
Çarşamba günü maddi konulardaki güzel gelişmeler, ev veya yuvanızla ilgili yapılması gereken işlerinizde sizi hareketlendirecek. Kendinizi güçlü ve hırslı görecek, işlerinizi hemen toparlayacaksınız.
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35
35|60
Perşembe günü itibarıyla, ailevi meselelerin üzerine daha fazla düşecek ve onlarla olan iletişiminizi hızlandıracaksınız. Bu alanlarda yaşadığınız sorunlara kesin ve net çözümler üretmek isteyebilirsiniz. Ailevi konulara duygusallıktan çok soğukkanlılıkla ve pratik yaklaşacak, bu alanda haftasonu önemli sorumluluklar üstleneceksiniz.
36
36|60
Bu haftanın en zorlayıcı günleri Cumartesi ve Pazar günleri. Değişik yerler ve ortamlarda duygusal olarak fikirlerinizi toparlamak kolay olmayabilir. Ev ve aile hayatınıza kanalize olduğunuz bugünlerde onlarla anlaşmakta kolay olmayacak. Ailevi konular yüzünden sevdiğiniz insanla sürtüşmelere haftasonu dikkat edin.
37
37|60
Akrep Burcu:
Haftanız biraz isteksiz başlıyor ama bu haftabaşı göreceğiniz şanslar hızlanmanıza neden olabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Kısa vadeli planlarınız etkili bir şekilde sizin yapacaklarınızı beklerken, bu Pazartesi önemli işlerle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Bir yandan da hayatınızdaki seçeneklerin çok arttığını ve genişlediğini görebilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde karşınıza gelen fırsatları bu hafta kullanın.
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38
38|60
Yakın çevre iletişiminizde güçlü ve etkileyen yönleriniz Salı günü ön planda olacak. Sosyal medya ve iletişimsel konularda çevrenizi etkilemeyi başaracaksınız yalnız bazı konulara takılmanız, uzatmanız, gereksiz yere gerginliğe ve anlaşmazlığa neden olabilir. Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlara karşı yaşayacaklarınızı büyütme potansiyelinize sahipsiniz.
39
39|60
Çarşamba günü hayatınız için ne yapmak istiyorsanız hayat sizi harekete geçirecek. Kısa vadeli planlar, geziler, programlarda gücünüzü ve enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz. Adeta pire gibi olacaksınız sevgili Akrepler.
40
40|60
Perşembe günü itibarıyla yakın çevrenizle olan iletişiminiz artıyor. İfadenizde ve işlerinizde sorunlarınıza kesin ve net çözümler üretmek, kontrolcü davranmak önem kazanabilir. Kendinizi geliştirmeye ve öğrenmeye açık olacak, kendinizi yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edeceksiniz.
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41
41|60
Bu haftanın en zorlayıcı günleri haftasonu olacak. Yakın çevrenizde iletişim halinde olacağınız insanlarla bazı sorunlar oluşabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklara dikkat edin. Sosyal medyada bazı konularda vereceğiniz tepkileriniz yüksek olabilir. Etrafınızda olup bitenden kolay etkileneceksiniz.
42
42|60
Yay Burcu:
Sosyal çevrenizle bağlantılı işlerinizle haftanız başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Arkadaşlarınızla ve çevrenizle girişeceğiniz işlerinizde biraz sakin olmaya çalışmalısınız. Vermiş olduğunuz sözler bu pazartesi sizi zorlasa bile, ruhunuzun keyfi hayata daha olumlu bakmanıza neden olabilir. Maddi konularda seçeneklerinizin yüksek olacağı bir hafta içindesiniz.
43
43|60
Salı günü maddi konularda etkili bir şekilde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Bir yandan da gücünüzü başkalarına göstermek isteyeceksiniz. Parasal konularda zaman zaman baskın fikirlerinizi ve etkili gücünüzü ortaya koymaktan kaynaklı olarak anlaşmazlıklar da yaşamanız söz konusu olabilir. Aşk ve eğlence hayatınız da güven sorunu yaşayabilir, ilişkinizde bozulmalara şahit olabilirsiniz. Maddi konularda risk içeren işlerden gün içinde uzak durmalısınız. Tedbiri elden bırakmayın.
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44
44|60
Çarşamba günü geri plandan girişeceğiniz işlerinizde hızlı ve aktif bir gün içinde olacaksınız. Kafanızda planladıklarınız tam da istediğiniz gibi tıkır tıkır işleyebilir.
45
45|60
Perşembe günü itibarıyla parasal konularda daha fazla düşünecek, konuşmalar içine gireceksiniz. Ticari hayatınız hareketlenebilir. Bu alandaki sorunlara disiplinli ve net tavırlarla yaklaşabilirsiniz. Becerileriniz artarken, kazançlarınızı yatırıma dönüştürmenin yollarını arayabilirsiniz.
46
46|60
Cumartesi ve Pazar günü dikkatli olmalıyız. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde sorumluluklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Sevdiğiniz insana veya çocuğunuza karşı duygularınız yüksek olacak ama çok kolay tepkiler verebilirsiniz. Sıkılganlıklarınızı sevdiklerinize yansıtmamaya çalışın.
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47
47|60
Oğlak Burcu:
Haftanız önemli işleriniz ve kariyer meselelerinizle başlarken, sosyal çevrenizden alacağınız şanslarla bu hafta kafanızdaki planlarınızı kolaylıkla uygulayabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Gün içinde bazı iş konuları kafanıza takılabilir, daha sakin bir yolla halletmeye çalışın.
48
48|60
Bu Salı, hayatınızda sizi değiştirecek ve dönüştürecek bir sürü olayla karşılaşabilir, bu olayların içinden alnınızın akıyla çıkabilirsiniz. Bir yandan değişmekten, bir yandan da güçlü yapınızı ortaya koymaktan hoşlanacaksınız. Bir yandan da ilişkilerinizdeki tavırlara dikkat etmeniz gerekebilir. Baskıcı, kıskanç ve ezici yanlarınızla aile hayatınızda zorlanmalar oluşabilir. Aile, aşk ve iş hayatınızla ilgili önemli konuları onlarla konuşmamaya gayret edin. Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız size daha güzel yollar çizebilir.
49
49|60
Çarşamba günü arkadaşlarınızla veya çevrenizle girişilecek önemli işlerinizde çevrenize liderlik ve öncülük yapabilirsiniz. Bu aralar enerjiniz yüksek ve amacınıza giden yolda sizi kimse durduramaz sevgili Oğlaklar.
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50
50|60
Perşembe günü itibarıyla merkürün sizin burcunuza geçmesiyle beraber artık ifade de rahatlıyorsunuz. Kendiniz ve hayatınızla ilgili konuşmalarınız artabilir. Önemli görüşmeler ve anlaşmalar içine girebilirsiniz. Planlarınızı uygulamanın zamanı gelmiş bulunuyor.
51
51|60
Haftasonu sizi birçok açıdan zorlayabilir. Cumartesi ve Pazar günleri Kendinizi ve hayatınızla ilgili sorumluluklarınızla uğraşmak sizi zorlayacak. Özellikle aile büyüklerinizle anlaşmak size işkence gibi gelebilir. Tepki vermeye açık olacaksınız. Bir aile büyüğünüzle ilişkinizi bozabilirsiniz. Olayları gözünüzde çok büyütmeyin ve kendinize hakim olmaya çalışın.
52
52|60
Kova Burcu:
Bu hafta hayatı daha geniş açıdan görmek isteyecek, değişik insanların, yerlerin sizi daha fazla heyecanlandırdığını anlayacaksınız sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kariyerinizdeki güzel şanslar, gelecek planlarınızı hızlandırabilir. Size zarar, sıkıntı ve sorun görünen herşey aslında size hizmet ediyor. Bu dönem sizinle uğraşan insanlar aslında bilmeden size iyilik yapabilirler.
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53
53|60
Salı günü kafanızda oluşturduğunuz, geçmişe ait olan birtakım konular üzerinizde baskı yaratabilir. Bir yandan da derin konularda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bu hafta daha çok kendinize yönelmeniz ve yalnız kalmayı arzulamanız yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde bozulmalara ve sorunlara neden olabilir.
54
54|60
Çarşamba günü sizinle birlikte çalışan, ortaklık yapan insanlarla girişimlerinizde hızlı ve aktif olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlardan yardım görecek, kariyerinizde işbirliklerine açık olacaksınız.
55
55|60
Perşembe günü itibarıyla ruhsal konulara ve bilinçaltındaki düşüncelerinize odaklanacağınız bir döneme giriyorsunuz. Olayları gözden geçirebilir, planlarınızı bu süreçte oluşturabilirsiniz. Sırlarınızı kimseyle paylaşmayın, önemli adımlardan kaçının, bu süreçte dedikodunuz yapılabilir.
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56
56|60
Bu haftanın en sıkıntılı günleri Cumartesi ve Pazar günleri. Verdiğiniz sözler ve sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Yakın çevrenizde bulunan insanlarla, akraba veya kardeşlerinizle bir takım sürtüşmeler ve anlaşmazlıklara dikkat edin. Vereceğiniz fütursuz tepkiler aranızdaki ilişkiyi kolay bozabilir. Olumsuzluklardan uzak durun.
57
57|60
Balık Burcu:
Bu hafta sosyal çevrenizle beraber girişeceğiniz işlerinizde diğer insanlardan göreceğiniz destekleriniz yüksek olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Sizi daha az tanıyan insanlardan yana şansınız çok yüksek. Hem eğitim, hem seyahat alanında destekleneceksiniz.
58
58|60
Salı günü kendi alanında güçlü olan bir arkadaşınızdan göreceğiniz destekle geleceğiniz için önemli kararlarınız devrede olabilir. Ya da sosyal ortamlarda dönüştürücü kimliğinizle iş hayatınızın üzerine eğileceksiniz. Diğer yandan kıskanç, yönlendirici veya baskıcı tavırlarınız yakın ilişkide bulunduğunuz insanları hayretler içinde bırakabilir. Ya da siz bir kadın arkadaşınızdan böyle bir davranış görebilirsiniz. Olayları çok fazla büyütmeyin.
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59
59|60
Çarşamba günü medya, eğitim veya seyahat konularınızda takım çalışmalarından yana şansınız yüksek olacak. Arkadaşlarınızla beraber yapacağınız planlarınıza odaklanabilir, amaçlarınız doğrultusunda hareket edebilirsiniz.
60
60|60
Perşembe günü itibarıyla arkadaşlarınızla yapacağınız planlı ve net organizasyonlarınız devreye gireyebilir. Onlarla paylaşımlarınızı ve iletişiminizi arttıracaksınız. Onlara yardım etmek, onlardan yardım almak isteyebilirsiniz. İşten elde edilen gelirleriniz bu dönemde artabilir.
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