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Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak

07.01.2018 - 22:11 | Güncelleme:

Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 8-14 Ocak haftası burç yorumunuz...

  • 1 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
    1 | 60

    Koç Burcu:

     

    Haftanız özel hayatınızın detayları ve konularıyla başlayabilir sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Bu haftabaşı ortak parasal işlerinizde oldukça şanslı ve fırsatlı olacaksınız. Parasal işlerinizde güzel sonuçlar alınabilir. Kariyerinizde hayatın sizi seçenekleriyle büyüttüğünü görebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz destekler yüksek olacak.

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  • 2 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
    2 | 60

    Salı günü iş hayatınızda ve kariyerinizle ilgili konularda önemli dönüşümler içinde olabilirsiniz. Kendi isteklerinizi iş yaptığınız insanlara dikte etmeye çalışabilirsiniz. Gücünüzü sadece kendiniz için değil diğer insanlar için kullanmayı deneyin. Bir yandan da toplum içindeki ilişkilerinizde kıskanç tavırlar içine girme ihtimaliniz var. Özellikle iş alanlarınızda bazı anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler yaşamaya müsait bir gün olabilir. Tutkulu davranışlarınızı, amaçlarınıza yaklaşımlarınızı gözden geçirmelisiniz. 

  • 3 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
    3 | 60

    Çarşamba günü, kariyer ve iş hayatınız için parasal işlerinizde etkili ve hızlı hareket edecek, amaçlarınız doğrultusunda işlerinizi yerine getireceksiniz. Enerjiniz yüksek olabilir.

  • 4 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
    4 | 60

    Perşembe günü itibarıyla merkürün iş ve kariyer alanlarınıza kaymasıyla bu alanlarınızda  çözümcü, pratik, disiplinli yönleriniz ortaya çıkacak. 2 hafta boyunca daha fazla iş konularınıza kanalize olacaksınız. Konuşma ve görüşmeleriniz hızlanabilir. Birden fazla işle uğraşabilirsiniz.

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  • 5 Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak
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    Bu haftanın en zorlayıcı zamanları haftasonuna denk geliyor. İçsel sıkıntılarınız, üstlendiğiniz sorumluluklar ve değişiklik arzunuz toplum önünde sizi sıkıştırabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda kolay tepki vereceksiniz. Kafanızdaki planlar, elinizdekilerle uymayabilir. Hem ilişkilerinizde, hem de iş alanlarınızda daha dikkatli adımlar atmalı, hayatı daha geniş açıdan görmelisiniz..

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