Hande Kazanova'dan haftalık burç yorumları 8-14 Ocak

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Salı günü kendi alanında güçlü olan bir arkadaşınızdan göreceğiniz destekle geleceğiniz için önemli kararlarınız devrede olabilir. Ya da sosyal ortamlarda dönüştürücü kimliğinizle iş hayatınızın üzerine eğileceksiniz. Diğer yandan kıskanç, yönlendirici veya baskıcı tavırlarınız yakın ilişkide bulunduğunuz insanları hayretler içinde bırakabilir. Ya da siz bir kadın arkadaşınızdan böyle bir davranış görebilirsiniz. Olayları çok fazla büyütmeyin.