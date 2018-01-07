Haftaya Ay Terazi burcunda ilişkilerimize odaklanarak başlıyoruz. Bu Pazartesi hem kimliğimizde, hem ilişkilerimizde güzel şanslar ve fırsatlar yakalayabiliriz. Hayat bizi geliştirecek ve karşımıza seçenekler sunacak. Hayatın karşımıza getireceği fırsatları değerlendirmeye çalışalım.

Salı günü ilişkilerimize ve yapacaklarımıza dikkat edelim, fazla tutkulu ve istekli davranışlarımız bizi zora sokabilir, ilişkilerimizde kıskanç, manipüle edici davranışlar içinde bulunabiliriz. Tüm gün boyunca her tür ilişkimize dikkat edelim. Yine de kadın, erkek ilişkilerinde rahatlığı ve dengeyi sağlayabiliriz.

Çarşamba günü Güneş- Mars olumlu açısıyla harekete geçmek istediğimiz alanlarda, enerji ve gayret isteyen işlerimizde kendimizi ortaya koyabiliriz. Sportif faaliyetler, enerji gerektiren işlerimiz ve koşturmalarımız için güzel birgün.

Perşembe günü Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 2 hafta boyunca iletişimimizde pratik, soğuk, net olabilir, elle tutulur sonuçlar peşinden gidebiliriz. Kararlı ve temkinli ilerleyen yapımızla iş hayatınızda güzel sonuçlar almaya yatkınız.

Haftasonu en dikkat etmemiz gereken zaman dilimlerinden. Çabuk tepki vermeye, köprüleri atmaya meyilli olacağız. İnsanlarla olan ilişkilerimizde bazı sıkılganlıklar, heyecan isteği veya bazı zorlanmalar oluşabilir. Otoritelerle ve önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabiliriz. Anlık tepkilerimizi iyi kontrol etmeye çalışalım. Farklı konu ve olaylar daha çok ilgimizi çekebilir. Yine ilişkilerimizde var olan tansiyonlu durumların ortaya çıkmasına dikkat edelim.

Herkese iyi haftalar...

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