KOÇ BURCU:
Temmuz ayında aşk hayatınıza, sosyal çevre ilişkilerinize ve ailenize daha fazla zaman ayırabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Tatiliniz bu döneme denk gelirse oldukça keyifli ve aktif bir tatil sizi bekliyor. Tatilde değilseniz, günlük iş akışınızdan arta kalan zamanları sizi rahatlatacak aktivitelere yönelteceksiniz. Yine arkadaşlarınızla olan işlerinize ve ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken aylardan bir tanesi.
05 Temmuz sosyal çevrelerde ortaya koyacağınız enerji özel hayatınızda sinirli olmanıza neden olabilir. Yine 05-09 temmuz’da harcamalarınız tavan yapabilir, kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceksiniz.
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesiyle beraber ortak parasal alanda karşılaşacağınız fırsatlar artabilir. Partnerinizin parasal zorlanmaları bu tarih ve sonrasında geride kaldığını görebilirsiniz.
10 Temmuz itibarıyla iş yapmayı, başkalarına hizmet etmeyi seveceğiniz bir 3 haftalık döneme gireceksiniz. Bir arada çalıştığınız ya da yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan ilişkilerinizde eleştirel yaklaşımlar sergilemeyin, daha içten davranışlar geliştirin. Yine sağlığınız önem kazanıyor. Günlük beslenme şeklinizi düzene sokmak, egzersiz yapmak aşırıya kaçılmadığı müddetçe bu dönemde sizi destekleyebilir.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş tutulması ev ve aile alanlarınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Ev değişimi, ev alımı, satımı, aile bireylerinin hayatındaki önemli olaylar yaşayacağınız olasılıklardan birkaç tanesi. Bazı güç keişmelerine bu dönemde hazırlıklı olmalısınız.
14 Temmuz’da işinizde kuracağınız güçlü bağlar sayesinde kalıcı adımlar atabileceksiniz. Yine 22 Temmuz iş ve hizmet hayatınızda şansınızın yüksek olacağı tarihlerden.
26 Temmuz’da Merkür 2018 yılının 2. Gerilemesini gerçekleştirecek. Bu gerilemede 19 ağustos a kadar aşk hayatınıza veya çocuğunuzla olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir. Özel hayatınızda kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Önemli işlere başlamayın.
27 Temmuz’da oluşan Tam ay tutulması sosyal çevrenizle yaşadığınız olayları hızlandırılmış bir şekilde karşınıza getirebilir. Yaşayacağınız olaylar sizi sinirli ve agresif kılacak sevgili Koçlar. Bu dönemde özel hayatınıza ve sevdiklerinize daha fazla önem vermelisiniz o zaman daha rahat atlatacağınız bir döngü yaşayacaksınız.
BOĞA BURCU:
Temmuz Ayında iletişim alanlarınız hızlı akarken aile alanlarınız ve kariyeriniz arasındaki denge önem kazanıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar.
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesiyle beraber özel hayatınızda karşılaşacağınız şansların ve fırsatların hızlanarak karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Birkaç aydır bu alanlarda yaşadığınız durgunluklar, ertelenmeler varsa artık daha hızlı bir şekilde şartların oluştuğunu görebilirsiniz.
10 temmuz itibarıyla aşka ve keyfe yöneliyorsunuz. 3 hafta boyunca aşk hayatınızda güller açabilir tabii çok didiklememek, eleştirmemek şartıyla. Çocuklarınızla olan bağlantılarınızı güçlendirebilirsiniz. Kreatif ve sanatsal işlerinizde ince eleyip sık dokuyacaksınız.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması yakın çevrenizde oluşacak. Yakınınızda bulunan kişilerin, akraba, kardeş, kuzen, yakın dostlarınızın hayatındaki değişimlere tanık olabilirsiniz. Yine satış reklam, pazarlama, tanıtım işleriniz hızlanabilir. Burası kısa vadeli eğitim alanlarınız olduğundan eğitime yönelik adımlar, kararlar hızlanabilir ama bazı çekişmeler ve zorlanmalar da karşınıza gelebilir sevgili Boğalar.
14-22 Temmuz aşk hayatınızda size güzel fırsatlar sunacak. Bir teklif alabilir veya sevdiğinizle paylaşımlarınızı arttırabilirsiniz.
22 Temmuz itibarıyla aile hayatınızın üzerine eğilebilir, ailenizdeki insanlara düşkünlük gösterebilirsiniz. Sevdiklerinize ve yuvanız için yapacaklarınıza vakit ayıracaksınız.
26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek olan merkür, bu konularda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Aile içinde daha öncede oluşan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Emlakla ilgili, evinizle ilgili büyük adımlardan 19 Ağustos’a kadar kaçının.
27 Temmuz’da oluşan Tam Ay tutulması, kariyerinizde önemli konu ve olayları hızlandırabilir. Sizi hırslandıran konular artacak, sinirli ve tepkisel olabilir, anlık kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Tam tutulma zamanı bunu yapmayın. İşinizdeki beklenmedik değişim ve gelişmelerin aile yaşantınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.
İKİZLER BURCU:
Temmuz ayında parasal dengelerinizi iyi oturtmanız gerekebilir sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hesabınızı kitabınızı iyi yapın, elinize geçecek para fırsatlarını ve parayı iyi bir şekilde değerlendirin.
05-07 Temmuz tarihlerinde Maddi yönden güçlü durumda olacaksınız. İş fırsatlarınız kariyerinize ve ekstra işlerinize iyi yansıyacak.
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesiyle beraber iş ve hizmet alanlarınızda şanslar yakalayacağınız, iş hayatınızdaki gelişmelerin hızlanacağı bir süreç içine gireceksiniz. Yine aynı gün itibarıyla evinize ve yuvanıza daha fazla vakit harcayabilirsiniz. Sevdiklerinizi çok fazla eleştirmemek şartıyla ailenizle güzel işler çıkartabilirsiniz. Evinizde misafir ağırlamak, eşya değiştirmek, tadilat için uygun zamanlar. 14-22 Temmuz u eviniz için yapmanız gereken işlerinizde değerlendirmelisiniz.
13 Temmuzda oluşan Parçalı Güneş Tutulması, elinize para geçirecek sevgili İkizler. Maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere, hızlı adım ve başlangıçlara açık olmalısınız. Ortak para alanlarınızdaki çekişmeler konuların üzerinden tekrar tekrar geçmenize neden olabilir.
22 Temmuzdan sonra iletişimsel konulara kendinizi vereceksiniz. Satış, reklam, pazarlama, teknoloji işlerinizde kendinizi gösterebilirsiniz. Yine yakın çevrenizde olup bitenlere daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Akraba, kuzen, komşu veya yakın çevrenizde bulunan dostlarınıza zaman ayıracaksınız.
26 Temmuz’da merkür iletişim evinizde gerileyecek. 3 hafta boyunca yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat edin. Bir eşyanız, elektronik aletleriniz bozulabilir, iş hayatınızda randevularınızı karıştırabilir, bazı evraklarınızı kaybedebilirsiniz. Arabanızda da sorun çıkabilir. Önemli işlerden ve başlangıçlardan uzak durun.
27 Temmuzda oluşan Tam Ay tutulması, sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızı etkileyecek. Bu tutulmayla beraber bu alanlarda beklenmedik duygusal konu ve olaylara, birtakım sonuçlara ve kararlara açıksınız. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ya da bu alanda birtakım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunların ön plana çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine bu ay tutulması eğitimsel konuları hızlandırıyor. Eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler.
YENGEÇ BURCU:
Temmuz ayı sizin ayınız sevgili Yengeçler. Yeni adımlar ve başlangıçlar hızlı gelişmelerle karşınıza gelecek. Özellikle 13 Temmuz ( +,- 3 gün) civarında doğduysanız hayatınızı değiştirecek, sizi öne çıkartacak yeni oluşumlara hazır olmalısınız.
Aşk hayatınızda 05-08 Temmuz’da kendinizi mutlu şanslı ve iyimser göreceksiniz. 05-09 Temmuz’da parasal konularda riske girmemeye çalışın. Harcamalarınız arasında dengeyi kurmanız zorlaşabilir.
10 Temmuz itibarıyla Jüpiter düzeliyor. Aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda 2018 başından beri sizi destekleyen Jüpiter, bu alanlarınızda etkili şansları bu tarih sonrasında karşınıza getirecek.
10 Temmuz itibarıyla eğitim ve öğrenim hayatınıza kendinizi vereceksiniz. Aklınız almak istediğiniz bir kurs, seminer veya öğretide olabilir. Dergi, magazin, kitaplar bu dönem en sevdiğiniz arkadaşlarınız olabilir sevgili yengeçler.
13 Temmuzda oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda, fiziki görüntünüzde önemli değişimleri, beklenmedik ve ani olayları karşınıza getirebilir. Önemli kararlar alacak ve bu tutulmayı doğru kullanırsanız yıldızınızı parlatacaksınız.
22 Temmuzdan sonra kazanımlarınıza odaklanabilirsiniz, bir yandan da yakın çevrenizden bir insanla aşkı deneyimleyebilir veya sizi etkileyen bir tanışma içine girebilirsiniz.
26 Temmuz’da Merkür para alanlarınızda gerileyecek. Bu tarihten sonra Ağustos’un ortasına kadar büyük paralar harcamayın, ticari girişimde ve yatırımlarda bulunmayın.
27 Temmuz’da oluşan Tam Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir. Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak.
ASLAN BURCU:
Temmuz başında kendinize ve yapacaklarınıza olan ilginiz yüksek olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Özel hayatınızda yolunda gitmeyen durumlar oluşsa bile siz kendi hayatınızı rahatlatmanın yollarını bulabilirsiniz. 05-07 Temmuz’da aile huzurunuz herşeyden önemli olabilir.
10 Temmuz’da Jüpiter düzeliyor. Aile ve ev hayatınızı genişletecek ve güzelleştirecek fırsatlar bu tarih ve sonrasında hayatınıza akabilir. Yine 10 Temmuz itibarıyla maddi konularda rahatlayacaksınız. Birkaç hafta boyunca maddi konularda kazançlarınız artabilir. Özellikle bu konuda 14-22 Temmuz’u kullanabilirsiniz.
13 Temmuz’da gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir.
22 Temmuz’dan sonra kendinize olan güveniniz yerine gelmeye başlayacak. Artık sizi kimse durduramaz sevgili Aslanlar. Güçlü ve etkili yapınızla hayatınızı düzenleyebilirsiniz.
26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Kişisel alanınızda gerileyecek olam Merkür yanlış anlaşılmaları ve yanlış adımları hayatınıza taşıyabilir. Özellikle parasal işlerinizde yanlış adımlardan ve girişimlerden uzak durun. 19 Ağustos’a kadar yeni başlangıçlar yapmayın, imza atmayın.
27 Temmuz’da oluşan Tam Ay tutulması özel hayatınızı etkileyecek. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edebilir, eski bir konuyla yeniden uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.
BAŞAK BURCU:
Temmuz ayının başında iş hayatınızdaki koşturmalar yüzünden dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya zaman bulmayabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu da çabuk sinirlenmenize neden olabilir.
05-08-09 Temmuz’da iletişimsel işlerinizde hayat size gülümseyecek. İdeallerinizi ve düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşacaksınız.
10 temmuz’da Jüpiter düzeliyor. Satış, reklam, pazarlama, network, eğitim, yazım bu alanlarda yavaşlamış konularda bu tarih ve sonrasında hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz.
10 Temmuz’dan sonra gezmek, dolaşmak, kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde para kazanma becerileriniz de artabilir. Sosyal olmak isteyeceksiniz ama fiziki görünümünüzde beğenmediğiniz yanlar varsa kendinize aşırı bir şekilde yüklenmemeye çalışın. Spora başlamak için uygun bir zaman.
13 Temmuz’da sosyal çevre alanlarınızda Güneş tutulması yaşanacak. Sosyal çevrenizde, ideallerinizde, fikirlerinizde büyük değişimlere hazır olun. Yine arkadaşlarınızın hayatında da hızlı ve beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Çevreniz değişebilir ve özel hayatınızdaki değişimler sizi zorlayabilir.
12-14 Temmuz aşk hayatınızda, gelecek planlarınızda stabil, kalıcı adımlar atılabilir. Aşk hayatınızda kalıcı ilişkiler içine girebilirsiniz. Hayata bakış açınız bu tarihlerde esnek olabilir.
22 Temmuz’dan sonra enerjinizde azalmalar görülebilir. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Bu dönemde vitamin takviyeleri işinize yarayabilir. Bel, sırt bölgesi, dalak, tansiyon ve kalp rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir. Üşengeç ve nanemolla yapınızla bu dönemde sağlığınızı asla ihmal etmeyin.
26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Geçmiş konu ve olaylara gömülü olabilirsiniz. Kadersel olayların bu Merkür gerilemesinde çözülmesi gerekecek. Atladığınız, hasıraltı ettiğiniz konularla, gündemlerle bu Merkür gerilemesinde kesinlikle yüzleşmeli, önemli adımlardan ve başlangıçlardan kaçınmalısınız.
27 Temmuz’da Tam Ay Tutulması yaşanacak. Bu tutulmayla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz. Bakmakta olduğunuz birtakım insanlar varsa, evinizde beslediğiniz birtakım hayvanlar varsa bu tutulma civarında gözünüz onların üzerinde olsun. Onların sağlığını ve bakımını ihmal etmemeniz gereken günlerdesiniz. Sağlığınızdaki bozulmalar da sizi fazlasıyla yorabilir. Bu süreçte asabiyete karşı dikkatli olun. Tansiyon iniş-çıkışları, dolaşım sistemindeki birtakım rahatsızlıklar ve sinirsel gerginlikler bu Ay Tutulması ile birlikte devreye girebilir sevgili Başaklar.
TERAZİ BURCU:
Temmuz başında sosyal çevreniz ve özel ilişkilerinizi iyi dengelemelisiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. 05 Temmuz’da özel hayatınızda sarpa sarmış konular yüzünden onlara karşı tepkileriniz ve siniriniz yüksek olabilir.
Durum o kadar da vahim değil, bir yandan da kariyerinizdeki adımlarınız güzel sonuçlar verebilir. 05-08 Temmuz maddi konularda çok şanslı ve fırsatlı olacaksınız.
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesiyle beraber maddi konularda karşınıza yeni fırsatlar ve şanslar gelmeye başlıyor. İletişim, satış, reklam işlerinizden güzel kazançlar elde edebilirsiniz.
10 temmuz itibarıyla bir yandan koşturmalarınız devam ederken diğer yandan biraz yavaşlayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi yavaş yavaş aza indirgeyecek, kendi başınızı dinlemek ve tatil yapmak isteyeceksiniz. İşlerinizi geri plandan yürütmek size iyi gelecek.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması, kariyerinizde hızlı ve beklenmedik başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu tarih ve sonrasında işlerinizin daha hızlı ilerlediğini görebilir ve karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirebilirsiniz. Aile hayatınızdaki güç keişmelerine bu tutulma zamanında dikkat etmelisiniz.
12-14- 22 Temmuz maddi, manevi tatmin sağlayacağınız zamanlar. Para getirileriniz yüzünüzü güldürebilir ve yeni işleri tetikleyebilir.
26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla olan iletişiminize bu süreçte dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Önemli işlere kalkışmayın. Arkadaşlarınızın hayatındaki sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.
27 temmuz’da oluşan Tam Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyecek sevgili Teraziler. Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar, çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir ve siz hayatınızda çok hızlı şekilde bu konulara yer açabilirsiniz. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif birtakım işleriniz varsa yine bu Ay Tutulması ile beraber bu işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Sinirsel gerginliklere bu tutulmada dikkat edin. Sosyal çevreniz ve kendi hayatınız arasında kalabilirsiniz.
AKREP BURCU:
Temmuz ayında tutulmalarla hem iş, hem de aile hayatınız aydınlanabilir ve yeniden şekillenebilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.
05 Temmuz’da göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli tavırlardan uzak durun. 05-08-09 Temmuz ‘da hayatın size farklı yönlerden gülümsediğini görecek, iş alanlarınızda istediğiniz şansları yakalayacaksınız.
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesi şansınızı arttırabilir. Kasım ayına kadar hayatınızda büyük ilerlemeler, sevinçler, mutluluk ve tatminler yaşayabilirsiniz. Önemli konularda tohum atmak, işlerinizi başlatmak için Ksım ayına kadar fırsatlarınız olacak.
10 Temmuz’dan sonra arkadaşlarınıza ve çevrenize sevginizi, ilginizi akıtacaksınız. İş hayatınızda elde edeceğiniz başarılar yeni çevrelerin aranılan yıldızı olmanızı sağlayabilir. Gireceğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla yapılacak girişimler, ticaret, ithalat, ihracat, hukuki konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Fikirsel olarak anlaşmazlıklar ve güç çekişmeleri bu dönem ortaya çıkabilir. Yine yüksek eğitim, yabancı ülkede alınacak bir eğitimin kapıları hızlı bir şekilde aralanabilir. Üniversite sonuçlarıyla beraber başka bir ülkeye veya şehre gitme konuları hızlanabilir.
14-22 Temmuz’da çevrenizden alacağınız destek ve güzel tekliflerle iş hayatınızda başarılı işler devreye girebilir.
22 Temmuz itibarıyla kariyerinizde kendinizi göstereceksiniz. Toplum önü duruşunuz, statünüz önem kazanıyor. Yaptığınız işlerin daha fazla bilinir ve görünür olmasını isteyebilirsiniz.
26 Temmuz’da Merkür kariyer ve toplum önü işlerinizde sıkıntı ve iletişim problemlerini karşınıza getirebilir. 19 Ağustos’a kadar önemli girişimlerden uzak durun. Toplum önü konuşmalarınızda yanlış anlaşılabilirsiniz.
27 Temmuz’da oluşan Tam Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir. Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacaksınız. Aynı zamanda geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir. Bu değişimler iş hayatınıza da yansıyacak, iş ve kariyer konularıyla da bir anlamda ilgili olacaksınız. İlişkilerinizi ve iletişiminizi doğru şekilde devreye sokarsanız sıkıntıları kolay aşacaksınız.
YAY BURCU:
Temmuz ayı seyahat ve tatilinizin ayı olabilir ama bir yandan da parasal işlerinizi oturtmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Yakın çevrenizdeki insanların hayatındaki sorunlar ve sıkıntılar sizi de ilgilendirecek.
05-09 Temmuz’da yurtdışı bağlantılı işleriniz, yabancılarla yapılacak projeleriniz sizi mutlu ederken, medya alanlarınızda da değişik şanslarla karşılaşabilirsiniz.
10 temmuz’da Jüpiter düzeliyor. Maneviyatınızı biraz geri plana ittiğiniz dönemler geride kalıyor. Kendinize, ruhunuza ve gücünüze inanacağınız ve bu alanlarda kendinizi geliştireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yurtdışı işlerinizde Kasım başına kadar güzel açılımlar elde edebilirsiniz.
10 Temmuz’dan sonra kendinizi göstereceksiniz, toplumsal konularda öne çıkacaksınız. Önemli işlerinizde kuracağınız bağlantılarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Yalnız sunacağınız işlerde eleştiri dozunu iyi ayarlayın, mükemmeliyetçi davranmak sizi zorlayabilir.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması partnerinizin, ortağınızın parasal durumunda hızlı ve beklenmedik gelişmeleri hayatınıza taşıyacak. Banka işleri, parasal konular, vergi, stopaj, miras, nakafa işleri bir anda karşınıza gelebilir. Hızlı olaylarla bu tutulma hayatınızı şekillendirecek.
22 Temmuz itibarıyla kimliğinizi seyahatlere, ticarete, eğitimsel konulara, ruhsal ve yasal konulara kaydırıyorsunuz. Yeni alanlara doğru kayabilir, yeni şeyler deneyimleyebilirsiniz. Özel bir konuya çalışmak, kendinizi tecrit etmek için uygun zamanlarda değilsiniz. Kimliğiniz dış ortamlarda, değişik yerlerde, seyahatlerde, eğitimsel alanlarda daha fazla görünür hale gelecek.
26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde, seyahatlerinizde, ticari bağlantılarınızda bazı sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde dikkatli olmalı, yeni iş bağlantılarından 19 Ağustos’a kadar kaçınmalısınız.
27 Temmuz’da oluşan Tam Ay tutulması, sizin yakın çevre ve iletişim alanlarınızı etkileyecek. Bu tarihten sonra iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamaya meyillisiniz. Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Sinirlerinize hakim olmalı, bu hızlı gelişmelerin sizi agresif yapmasına izin vermemelisiniz.
OĞLAK BURCU:
Temmuz başı parasal gerginliklerle başlayabilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Bir yandan da 05-08 Temmuz’da özel hayatınızda şansı, keyfi ve mutluluğu etrafınızdaki insanlarla paylaşacaksınız. Ortaklı bir işiniz varsa bu tarihlerde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
10 Temmuz itibarıyla Jüpiter düzeliyor. Kasım başına kadar sosyal çevrenizden, arkadaşlıklarınızdan, yeni tanışacağınız isnanlardan fayda ve şanslar görmeye kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.
10 Temmuz’dan sonra seyahatleriniz artabilir. Değişik yerlerden görmeyi seveceğiniz bu dönem, daha az tanıdığınız isnanlarla daha uyumlu işler çıkartabilirsiniz. Yine eğitim hayatınıza dayalı seyahatleriniz artabilir. İstediğiniz bir kurs, bir seminer, akademik çalışmalar varsa bu dönemde oldukça keyifli etkiler devrede.
13 Temmuz’da oluşan Parçalı Güneş Tutulması, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde hızlı olaylar yaşamanıza neden olacak. Partnerinizin hayatındaki hızlı gelişmeler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Taşınma, yer değiştirme, ortaklı bir projeye veya işe dahil olmak öne çıkabilir. Hukuki meselelerle, açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bazı çekişmeler, partnerle sürtüşmeler ortaya çıkabilir.
22 Temmuz itibarıyla alacak, verecek, borçlar, kredi, vergi ve ödemelerle ilgili konularda daha fazla kendinizi ortaya koyacaksınız. Daha ziyade başkalarına bağımlı hareket edeceksiniz. Vergi, stopaj, kredi kartı gibi ödemeler yine gündeminize yerleşecek. Bu gibi konularda daha fazla efor sarf edeceksiniz ve kendinizi ortaya koyacaksınız.
26 Temmuz’da Merkür bu sefer ortak para haneninizde gerilemeye başlıyor. 19 Ağustos’a kadar ortak parasal işlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Vergi, stopaj, kredi kartı işlemlerinizde gözünüzü açın ve bu dönemde bazı sorunlar yaşamaya hazır olun. Borç almayın, vermeyin, kredi çekmeyin.
27 Temmuz’da oluşan tam Ay tutulması, para evinizde gerçekleşiyor. Bu Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir. Para dengenizi bu Tutulma zamanı iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Özellikle yatırımların, maddi konuların bu Tutulma zamanı ve sonraki günlerde hızla hayatınıza yerleştiğini görüyor olacaksınız.
KOVA BURCU:
Temmuz ayının başında 05 temmuz’da sevdiğinizle bazı davranışlarınız konusunda fikir ayrılıkları, tartışmalar oluşabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Kendi bildiğinizden şaşmamanız onu kızdırabilir veya siz de karşı tarafın üstüne çok gidebilirsiniz.
05-08 Temmuz’da yaptığınız işlerin karşılığını alacaksınız. Önemli işlerde tercih edilecek, işlerinizi daha da düzene oturtmanın mutluluğunu yaşayacaksınız.
10 Temmuz’da Jüpiter’in dzüelmesiyle beraber kariyer ve iş hayatınızda yeni fırsatlar yakalayacağınız, kendinizi göstereceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Kasım ayına kadar iş ve kariyer adımlarınız hızlanarak devam edecek.
13 Temmuz’da oluşan parçalı Güneş tutulması, iş hayatınızda, günlük hayat düzeninizde ve sağlığınızda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Yeni işler, açılımlar altında olacaksınız yalnız iş alanlarınızda güç çekişmeleri, sürtüşmeler de karşınıza gelebilir. Sağlığınıza gereken özeni bu tutulmayla beraber göstermelisiniz.
14-22 Temmuz ortak parasal gelirlerinizi iş ve kariyer alanlarınıza aktarabilir, başkalarının kaynaklarından faydalanabilirsiniz. Önemli işlerinizde siz patronunuzun para kazanmasını sağlayacaksınız o da sizin para kazancınızı yapacağı zamlarla arttırabilir.
26 Temmuz’da Merkür özel hayatınızda gerilemeye başlayacak. Evliliğinizde ve birebir ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmalara ve sıkıntı ve sorunlara açık olabilirsiniz. Daha önceki ilişkilerinizden haberler alabilirsiniz.
27 Temmuz’da oluşan Tam ay tutulması, kişisel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek. Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizin, hoşlandığınız insanın ya da eşinizin hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz. Yine bu Ay Tutulması ile beraber fiziki sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Hayatınızda çok önemli gelişmeler var sevgili Kovalar.
BALIK BURCU:
Temmuz ayında yapılması gereken günlük işleriniz devrede olurken, diğer yandan özel ilişkileriniz önem kazanıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Enerjinizi doğru kullanmanız gereken bir dönem içindeyken, 05 Temmuz’da iş hayatınızda sinirli söylemlerinizle arkanızdan iş çeviren insanların ekmeğine yağ sürmeyin.
05-08 Temmuz aşk hayatınızda güzel şanslar altındasınız. 10 Temmuz’da Jüpiterin düzelmesiyle beraber bu sene şanslı olduğunuz alanlarda, seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret, medya, yayıcılık alanlarınızda önemli şanslar ve fırsatlar yeniden karşınıza gelmeye başlıyor.
10 Temmuz’dan sonra sevdiğiniz insanla olan sevgi bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Eleştirmeyi seveceksiniz bu da hissettiklerinizi tam olarak karşı tarafa aktamamanıza neden olabilir. Daha sıcak yaklaşımlarla ilişkinize şans vermelisiniz.
13 Temmuz’da oluşan Güneş tutulması, aşk hayatınızda, çocuk alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir. Bu tarihlerde yeni bebeğin hayatınıza katılması, çocuğunuz varsa onunla ilgili konular, bir bebek haberi gündeme bomba gibi düşebilir. Bu zaman kadar aşk hayatınızda aradığınızı bulamadıysanız bu tarih ve sonrasında aşk karşınıza gelebilir.
26 Temmuz’da Merkür iş, hizmet alanlarınızda geriliyor. 19 Ağustos’a kadar yeni bir işe başlamayın. İş değiştirmeyin, yeni projeleri hayata geçirmeyin, imza atmayın. Yine sağlık alanlarınızda gerilemeye başlayan Merkür 19 Ağustos’a kadar eski sağlık sıkıntılarını karşınıza getirebilir.
27 Temmuz’daki Tam ay tutulması, sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu Tutulmayla beraber beklenmedik, sürpriz kadersel olaylara açık olacaksınız. Bir konunun iç yüzü ortaya çıkabilir, beklenmedik birtakım olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu süreçte sakin olmak ve sağlığınıza özen göstermek her zamankinden önemli olacak.
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