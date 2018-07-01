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26 Temmuz’da Merkür geriliyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda gerileyecek olan merkür, bu konularda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. Aile içinde daha öncede oluşan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Emlakla ilgili, evinizle ilgili büyük adımlardan 19 Ağustos’a kadar kaçının.

27 Temmuz’da oluşan Tam Ay tutulması, kariyerinizde önemli konu ve olayları hızlandırabilir. Sizi hırslandıran konular artacak, sinirli ve tepkisel olabilir, anlık kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Tam tutulma zamanı bunu yapmayın. İşinizdeki beklenmedik değişim ve gelişmelerin aile yaşantınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.