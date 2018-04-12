HT Magazin'de yer alan habere göre, Hande Kazanova, katılımcılarla 2018 yılının burç yorumlarını ve astroloji haritasını paylaştı. Etkinlikte önümüzdeki hafta, ünlü oyuncu Doğa Rutkay ve gazeteci-yazar eşi Kerimcan Kamal yer alacak.

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