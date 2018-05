Hande Şekerciler Londra merkezli J.D Malat Gallery tarafından temsil edilecek

Ünlülerin sanat danışmanı Jean-David Malat Londra sanat dünyasının kalbi olan Mayfair'de ilk galerisini açıyor. Bugüne kadar aralarında Madonna, Arnold Schwarzenegger, Gordon Ramsay, Bono, Kate Moss ve Dolce and Gabbana gibi ünlü yüzlerin de bulunduğu bir çok koleksiyonerle çalışan, alanında 10 yıldan fazla tecrübesi olan Paris doğumlu Jean-David Malat, yeni galerisinde hem tanınmış hem de yükselen yeni sanatçılarla çalışacak. 11 Haziran 2018'de açılacak olan J.D Malat Gallery'nin temsil edeceği sanatçılar arasında heykeltraş Hande Şekerciler de yer alıyor. İstanbul ve New York'ta yaşayan ve çalışan Hande Şekerciler, epoksi kullanarak yaptığı heykellerinde gerçeklik ve zihnimizden geçenlerin karşıtlığını konu ediniyor. Rönesans ve Helenistik dönemin gerçekçi tarzından etkilenen ve her geçen gün daha da detaylanan figüratif heykelleri ile tanınan Şekerciler, klasik formları güncel bir dille yorumluyor.

Galerinin açılış grup sergisinde Hande Şekerciler’in yanı sıra pek çok tanınmış ve yeni yükselen yetenekli sanatçı olacak. Bu isimler arasında bu sene yaptığı Rihanna'nın gerçek boyuttaki silikon heykeli ile dünya basının ilgisini çeken Litvanya doğumlu Edgar Askelovic, konkav kanvaslar üzerine inci dokusu ve parlaklığında pigmentler kullanarak resimler yapan Andy Moses ve geliştirdiği özgün teknik ile yaptığı iki boyutlu soyut resimler, parlak alevleri ve patlamaları andıran pigment kullanımıyla adeta tuvalin düzleminden koparmışçasına gözüken İzlandalı sanatçı Katrin Fridriks yer alıyor. Galerinin üst katında ise Londra'da yaşayan ve çalışan Norveçli sanatçı Hendrik Uldalen'in galeriye özel kişisel sergisi Metanoia yer alacak.

J.D. Malat Gallery, Londra’nın sanat tarihinde önemli bir yeri olan, hatta bir zamanlar Van Gogh'un çıraklık ve sanat simsarlığı yaptığı prestijli Berkeley Meydanı'na çok yakın konumda, Mayfair’de kapılarını açacak. Yakın zamanda J.D. Malt Gallery'de sergilenecek diğer sanatçılar arasında Mio Yamato, Nina Pandolfo,Erdoğan Zümrütoğlu, Masayoshi Nojo andSantiago Parra var. Galeri ileriye dönük olarak bir sanatsal bağlantı noktası olmaya ve bu amaçla düzenli olarak konuşmalar, konferanslar, öğrenci gezileri organize etmeye ve herkesin bulunmaktan zevk duyacağı bir kamusal alan yaratmaya hazırlanıyor.







1982 Bursa doğumlu Hande Şekerciler 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde eğitim aldı. Snatçı, Rönesans ve Helenistik dönemin gerçekçi tarzından etkilenen ve her geçen gün daha da detaylanan figüratif heykelleri ile tanınıyor. Teknoloji ve modern yapım tekniklerine derin bir ilgi duyan Hande Şekerciler, üretim sürecinde ileri teknoloji yazılım ve donanımlardan sıklıkla faydalanarak klasik formları güncel bir dille yorumluyor. ha:ar adında bir de yan proje yürüten sanatçı, iki kişiden oluşan bu sanatçı grubunun bir parçası olarak, geleneksel ve dijital sanatı bir arada kullanarak eserler üretmenin yollarını arıyor. Sanatçı şu anda İstanbul-New York arasında dönüşümlü olarak yaşıyor ve çalışıyor.