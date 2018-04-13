Ünlü çiftten romantik paylaşım - Önceki gün doğa yürüyüşüne çıkan ikiliden Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile çektiği kareyi "Arkamda hep beni seven birisi" notuyla instagram'da paylaştı.

Ünlü çiftin aşk dolu karesi, binlerce beğeni aldı.