Cadde'nin haberine göre, tarzıyla dikkati çeken Hande Soral, "İyi ki İsmail ile evlenmişim. O da benim gibi alışveriş yapmaya bayılıyor" dedi.

Hakan Baş ile dünya evine girmeye hazırlanan kardeşi Bensu Soral’ın Bebek’te 20 milyon TL'lik bir evi gözüne kestirdiği yönündeki haberler sorulunca ünlü oyuncu, "O haberlere hepimiz çok güldük. Daha ev ve gelinlik bakmıyorlar. Evliliğe dair hiçbir hazırlık yapmıyorlar" şeklinde konuştu.



Öte yandan, düğün tarihinin netleşmesi hatırlatılınca Soral, "Yer ve tarihi belli ama şu an sorsanız gerçekten bilmiyorum. 26 ya da 29 olması lazım, ama bir cumartesi günüydü" dedi.