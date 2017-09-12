Kanal D'de yayınlanan İsimsizler dizisi, ikinci sezonuyla dün akşam izleyicisiyle buluştu. Diziye ikinci sezonda Hande Soral da "Handan" karakteriyle katıldı. Peki Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında? İsimsizler Handan kimdir?
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.
Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.
Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2008
|Komedi Dükkanı
|Kendisi - Hande Soral
|2008-2011
|Küçük Kadınlar
|Armağan Gezici
|2010
|Gecekondu
|Kendisi - Hande Soral
|2011
|Bir Günah Gibi
|Figen
|2012-2013
|Alev Alev
|Ümran
|2013
|Fatih
|Gevherhan Sultan
|2014
|Çalıkuşu
|Azelya
|2014
|Yılanların Öcü
|Fatma
|2014
|Birleşen Gönüller
|Cennet
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Leyla
|2017
|Evlat Kokusu
|Zeynep
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