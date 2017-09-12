Kanal D'de yayınlanan İsimsizler dizisi, ikinci sezonuyla dün akşam izleyicisiyle buluştu. Diziye ikinci sezonda Hande Soral da "Handan" karakteriyle katıldı. Peki Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında? İsimsizler Handan kimdir?

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.

Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.

Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.

Yıl Yapım Rol 2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2008-2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici 2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral 2011 Bir Günah Gibi Figen 2012-2013 Alev Alev Ümran 2013 Fatih Gevherhan Sultan 2014 Çalıkuşu Azelya 2014 Yılanların Öcü Fatma 2014 Birleşen Gönüller Cennet

2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla 2017 Evlat Kokusu Zeynep

Hande Soral

Hande Soral kimdir?

İsimsizler

Handan

Hande Soral kaç yaşında?