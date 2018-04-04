Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki gün Burcu Kara'yı evinde ziyaret etti. Subaşı, Kara'nın oğlu Çınar Ali'yi sevdi.

7 aylık Ali'yle anne ve babası gibi yüzünü göstermeden fotoğraf çektiren Hande Subaşı, bu kareye "Sevgilimi buldum" notu düştü.