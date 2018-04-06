HT Magazin'de yer alan habere göre, hamburger yemeyi tercih eden yakın arkadaşların keyifli hali dikkat çekti.



Sevgilisi Altuğ Leblebici’den ayrılan Subaşı, kendilerini görüntüleyen gazetecilerle kısa bir süre sohbet etti. Aşk hayatı sorulan oyuncu, “Hayatımda kimse yok, yalnızım” dedi.

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