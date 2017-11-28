Düğünde düello! Hande Yener: Biz onunla Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

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Akalın, düğünden ayrılırken “İçeride onu görmedim. Bu gibi günlerde böyle şeyler önemsenmez” derken, sinirli olduğu gözlenen Yener, gazetecilere “Ben kimseyi görmedim, bana artık şunu sormayın” diye çıkıştı.