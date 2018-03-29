Cadde'nin haberine göre, haftaiçi deneme sürüşü için kullandığı aracını satın aldığı öğrenilen Hande Yener'in mavi renk aracı dikkati çekti.

Gazetecilerin karşısına el ele çıkan Hande Yener- Ümit Cem Şenol çifti, "Çağın'a destek olmak için geldik. O başarılı bir müzik adamı" dedi.

Ünlü şarkıcının yüzüne yaptırdığı piercing objektiflere yansıdı.