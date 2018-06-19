HT Magazin'de yer alan habere göre, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ünlü popçu, “Bayramların benim için ayrı bir yeri var. Yakınımdaki büyüklerimin ellerini öpüp hayır dualarını aldım, uzaktakileri aradım. Gelip elimi öpenlereyse harçlık vermeyi ihmal etmedim” dedi.

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