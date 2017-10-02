Hande Yener'den Demet Akalın hakkında olay sözler!

Ünlü pop sanatçısı Hande Yener, Twitter'da bir kullanıcının yaptığı " Demet Akalın mı? Hande Yener mi?" anketine sert bir cevap verdi.

Hande Yener, bir kullanıcının "Lütfen katılınız! Demet Akalın mı? Hande Yener mi?" şeklinde oluşturduğu ankete cevap yazarak "Bu vicdansız tiple neyin testini yapıosunz ? Beni kıyaslamayın artık şu görgüsüzle yeter ! Ses desen? karakter desen? neyin reklamı bu!" ifadelerini kullandı.

Hande Yener'in vermiş olduğu sert cevap, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken 500'den fazla retweet ve 1500'den fazla da beğeni aldı.

— Hande Yener (@handeyener) October 2, 2017