Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, Hande Yener, ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Ümit Cem Şenol’a 13 bin TL’ye deri mont aldı. Ayrılıkla ilgili de “Bizimkisi küçük bir atışmaydı. Yakında Cem’in defilesi var. Birlikte podyuma çıkacağız” diye konuştu.





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