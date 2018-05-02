HT Magazin'de yer alan habere göre, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, “18 yıldır buradayım. Zirveye çıkmak çok zordu ama orada kalmak en zoru. Bu enerji ve istekle bugünlere geldik. Şimdi dünya listeleriyle uğraşmak istiyorum” diye konuştu.

Bu Konu İle İlgili Haberler