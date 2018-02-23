HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çift, ayrılığa ancak iki hafta dayanabildi. Nişantaşı’nda bir arkadaşının mağaza açılışına katılan popçu, barıştıklarını açıkladı:



“Tatsız bir olay oldu ama aramız düzeldi. Eskisi gibi her şey yolunda.”

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