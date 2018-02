HT Magazin'de yer alan habere göre, Hande Yener, önceki akşam konser verdi.



Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu, yurtdışı single projelerinin kayıtlarının bittiğini söyledi ve ekledi: “Ülkemize yurtdışında tatlı bir gurur yaşatmak istiyorum ve bunun için olimpiyatlara hazırlanır gibi hazırlanıyorum.”



Yener, “Nişanlınız Ümit Cem Şenol’la kısa süreli bir ayrılık yaşadınız. Bu durum yazın nikâh masasına oturma planlarınızı etkiledi mi?” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Tarihi etkilemedi. Yaşananlar çözülmeyecek şeyler değildi. Zaten ilişkilerde sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Ufak tefek şeyler olacak. Şu an iş hayatım, aşk hayatım, enerjim, her şey yüzde 100 yolunda.”



Hande Yener, sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.

