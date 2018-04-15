HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ünlü şarkıcı, İngilizce öğrenmek için özel ders almaya başladı. Dilini ilerlettikten sonra albüm için stüdyo aşamasına geçecek olan Yener’in seslendireceği şarkıların da hazır olduğu öğrenildi.

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