Sözcü’nün haberine göre, Hande Yener‘in günler öncesinden biletleri tükenen konserine girmek için misafirler metrelerce kuyruk oluşturdu. Salon kapasitesinden fazla kişinin alındığı konserde Yener, ayakta kalan dinleyicilerinin yanına giderek hepsiyle fotoğraf çekildi.



Geçmişten bugüne en sevilen parçalarını seslendirilen Hande Yener, özel sahne kıyafeti ve dans şovları ile de göz doldurdu.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yener, yoğun istek üzerine 4 kez bis yaptı.

