Makaron’un haberine göre, geçtiğimiz gün bir muhabiri uzaklaştırmasıyla ilgili Yener, “Yıllardır birlikte çalışıp emek verdik. Bir yanlış anlaşılma oldu. O arkadaş hiç güvenmediğim birisi. Sizinle hiçbir problemim olamaz, hepinizi seviyorum” diyerek gazetecilere çiçek hediye etti.





Yener, bir muhabir ve kameramanın kendisiyle röportaj yapmasına izin vermemişti. Korumalarla muhabir ve kameraman arasında tartışma yaşanırken Yener, diğer gazetecilere verdiği röportajı keserek, "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından korumalar, muhabir ve kameramanı fuar alanından çıkartmıştı.